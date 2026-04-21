Bandas de Muro de Alcoy, Cocentaina, Polop y La Vila Joiosa ganan el Certamen de la Diputación de Alicante

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ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Musical de Muro de Alcoy, el Ateneo Musical de Cocentaina, la Unión Musical de Polop de la Marina y la Agrupación Musical Mediterráneo La Vila Joiosa han recibido el primer premio y mención de honor en cada una de sus categorías en la 54 edición del Certamen Provincial de Bandas de la Diputación de Alicante, celebrado este pasado fin de semana en el ADDA.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la "consolidación" de una de las convocatorias "más longevas" de la institución provincial: "Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, el certamen de bandas de la provincia de Alicante mantiene firme el compromiso de la Diputación con la cultura y la música local y, lo que es más importante, sigue contagiando ilusión a cada nueva generación de jóvenes músicos".

Navarro ha felicitado a todas las formaciones participantes, en especial a las ganadoras del certamen, y ha agradecido la asistencia de "numeroso público de toda la provincia". Asimismo, se ha comprometido "a seguir apoyando desde la Diputación" a las bandas alicantinas, "una seña de identidad" de la que sentirse "muy orgullosos" y uno de los "baluartes culturales con mayor reconocimiento" fuera de las fronteras de la provincia.

El jurado de este concurso, en el que se valora tanto la afinación como la sonoridad, la interpretación y la técnica, ha destacado la "calidad" de las agrupaciones, "en especial" de las bandas ganadoras que participarán en el Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana, organizado por el Institut Valencià de Música.