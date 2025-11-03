Barcala agradece a Mazón que con su dimisión "asuma su responsabilidad" frente al "cálculo político" de Sánchez

Archivo - En el centro de la imagen, Luis Barcala y Carlos Mazón durante una mascletá de las Hogueras de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la ciudad de Alicante y alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, ha agradecido a Carlos Mazón que con su dimisión como 'president' de la Generalitat haya "asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la dana" del 29 de octubre del año pasado, que dejó 229 muertes en la provincia de Valencia, y ha sostenido que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en la democracia española".

Barcala se ha expresado en estos términos este lunes, a través de un comunicado, pocas horas después de la comparecencia en la que Mazón ha anunciado que presenta su dimisión como jefe del Consell y durante la que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria de Les Corts para elegir nuevo 'president'.

En esta línea, el primer edil alicantino ha valorado la decisión de Mazón de "hacerse a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunitat Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político" que "necesita" esta tierra. "Nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción", ha apuntado.

El también presidente del PP de la ciudad ha destacado que "el jefe del Consell ha demostrado una autocrítica y una capacidad de decisión que deja en evidencia al Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, que no solo ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades en la dana, sino que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político".

Así, ha recalcado que el presidente Sánchez "no asume ninguna responsabilidad política ante la omisión de ayuda durante y después de la tragedia", algo que, a su juicio, la ciudadanía de la Comunitat Valenciana "no" va a olvidar "nunca". "Que no le quepa ninguna duda al Partido Socialista", ha apostillado.

"SÁNCHEZ ESTÁ EMBARRADO"

El dirigente 'popular' ha afirmado que "mientras que el PP es capaz de asumir responsabilidades, Sánchez y su Gobierno se enfrentan a una gravísima situación en la que el propio presidente está profundamente embarrado con la presunta corrupción de su partido y de su familia, a la que se suma la declaración del Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo (TS), en un hecho inaudito y sin precedentes".

"Sin embargo, aquí no dimite nadie. Bien al contrario, Pedro Sánchez se jacta con descaro de su presunta corrupción mientras arrastra por el fango a nuestro país con concesiones nunca antes vistas, para aferrarse al poder, con quienes quieren romper España, a los independentistas y a los herederos de ETA, con tal de seguir manteniéndose a cualquier precio sin ningún escrúpulo", ha aseverado Barcala.

Igualmente, el presidente local del PP ha indicado que "lo importante es seguir trabajando por las personas, por la libertad y el progreso" y "contra las imposiciones ideológicas de la izquierda". "En definitiva, por un proyecto político que se ha demostrado útil para la sociedad después de los años oscuros del PSPV y la izquierda radical", ha añadido.

Finalmente, ha formulado un "ruego" a "todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones": "Apartemos el ruido y el odio. La confrontación no resuelve los graves problemas que tenemos que resolver. La sociedad valenciana nos exige unidad y altura de miras, apartando los intereses partidistas y centrándonos en las personas".