Barcala defiende que los presupuestos de Alicante para 2026 son "excelentes" y acusa a la izquierda de no "trabajar"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, este viernes en la inauguración del Campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido que los presupuestos municipales para 2026 son "excelentes" y ha insistido en que, a su juicio, los grupos de izquierdas representados en el consistorio, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, no se han tomado "la molestia de ponerse a trabajar" y "ni siquiera han hecho enmiendas parciales".

En estos términos se ha expresado el primer edil este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en la inauguración del Campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, al ser preguntado por el pleno extraordinario fijado para el próximo lunes, 29 de diciembre, en el que previsiblemente se aprobarán las cuentas del año que viene.

Al respecto, Barcala ha hecho hincapié en que las "únicas" enmiendas parciales planteadas desde la oposición han sido las de Vox. De hecho, en la comisión de Hacienda del pasado 19 de diciembre, salieron adelante las presentadas por PP (7) y Vox (31) y fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís "por distintas cuestiones técnicas, entre ellas que no han presentado una alternativa a las cuentas", según aseveró el equipo de gobierno en un comunicado. El alcalde alicantino ha apuntado que en el caso de EU-Podem no ha ocurrido "ni eso", ya que "no ha presentado ni la enmienda a la totalidad".

"Cada grupo dirá lo que tenga que decir y cada grupo se manifestará y votará", ha resaltado el primer edil, que ha mostrado su "confianza absoluta" en que estos son "unos excelentes presupuestos" y "los que la ciudad de Alicante necesita", al tiempo que están "defendidos y justificados". "Los demás tendrán que explicar por qué no han hecho nada", ha espetado a la izquierda.

Según Barcala, "parece que Alicante no se ha merecido ese tiempo por parte de los concejales de izquierdas" y "parece que Alicante no se merece, o los alicantinos, o los colectivos, o los barrios" que "los partidos de izquierdas se hayan tomado el tiempo". "Es que trabajar en un puente no es fácil", ha indicado.

"Luego se les llena la boca diciendo todo lo que habría que hacer, todo lo que Alicante necesita o todo lo que no tienen estos presupuestos", ha sentenciado, para finalmente recalcar que el equipo de gobierno cumple con su "obligación": "Por primera vez en diez años, en diez años, traemos antes del 31 de diciembre un presupuesto para la ciudad de Alicante, el presupuesto que entendemos, como equipo de gobierno, que necesita esta ciudad".