Barcala dice que el Ayuntamiento de Alicante está revisando "todo el arbolado" tras la caída de un olmo en Gabriel Miró

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que "se está revisando todo el arbolado" ornamental y monumental de la ciudad y que los técnicos del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento están analizando las causas de la caída de un olmo el pasado fin de semana en la plaza de Gabriel Miró. "En cuanto tengamos esa información, la facilitaremos", ha avanzado.

Así lo ha indicado el primer edil en declaraciones a los medios, quien ha señalado que "no es una cuestión novedosa" que "el verano y el calor" tienen sus "consecuencias" porque en esta época del año "es mucho más sensible". Por ello, según ha manifestado, "se incrementa" la revisión habitual "que se hace periódicamente".

De otro lado, preguntado por si va a haber revisiones adicionales después de este incidente en la plaza de Gabriel Miró, ha manifestado que "ha vuelto otra vez a repasarse" el arbolado y "sobre todo" el monumental.

"Nuestra máxima preocupación es la seguridad, la seguridad de las personas y la seguridad de los parques y jardines de la ciudad de Alicante. De la misma forma que se está analizando la madera de ese olmo para saber qué es lo que le ha pasado, estamos repasando que todo el resto del arbolado está en condiciones", ha concluido.