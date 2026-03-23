Barcala espera que la comisión municipal de VPP de Alicante sirva para "aclarar lo que no esté suficientemente claro"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), espera que la comisión municipal sobre las viviendas de protección pública (VPP), que se ha constituido este lunes en el Ayuntamiento, sirva para "terminar de aclarar lo que no esté suficientemente claro" y "que todos los partidos puedan formular sus preguntas" y, "con la máxima transparencia", dejar "bien claro cuál es la posición en la intervención" del consistorio en relación con el residencial Les Naus, foco de la polémica de los últimos meses.

En declaraciones a los medios de comunicación en Casa Mediterráneo, tras asistir al acto de toma de posesión de Manuel Pineda como subdelegado del Gobierno en Alicante, el primer edil ha abundado en que pretende que queden "lo suficientemente claros" las "posibles o no interferencias o accesos que se haya podido tener por parte de algún personal municipal" respecto a la tramitación del expediente de enajenación de la parcela municipal donde se construyó el complejo y el de tramitación de la licencia de obras.

Sobre si el Ayuntamiento pedirá personarse en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de las VPP, ha dicho que eso se hará o no "en función de la instrucción". "Si de la instrucción que se realiza resultan hechos de los que el Ayuntamiento deba ser parte para ejercitar acciones penales, el Ayuntamiento se va a personar", ha apostillado.

En este contexto, Barcala ha resaltado que la denuncia presentada por el consistorio en la Fiscalía se trasladó al juzgado, órgano ya ha pedido a la administración local que aporte documentación. En este punto, ha reiterado su "colaboración" con la justicia y ha afirmado: "Es más, creo que se aportará también toda la documentación pertinente que surja de la propia comisión".