Barcala fija el debate sobre el estado de la ciudad de Alicante para el 8 de octubre

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (c), durante un pleno municipal - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha fijado para el 8 de octubre a las 09.30 horas el pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad de 2026.

Fuentes del equipo de gobierno han informado este jueves de esta fecha. Será el último debate de esta legislatura, antes de las elecciones municipales previstas para mayo del año que viene.

Desde el consistorio han precisado que "los detalles sobre el desarrollo de esta sesión plenaria se concretarán durante la junta de portavoces convocada este viernes a las 11.00 horas".