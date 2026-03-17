Barcala garantiza la "continuidad" del Parque Central de Alicante y la "integración soterrada" de las vías del tren

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha afirmado este martes que la "continuidad" del Parque Central "desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella está garantizada", además de "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios".

En un comunicado, el primer edil ha resaltado que los "acuerdos alcanzados" entre administraciones sobre este proyecto urbanístico, "que se darán a conocer cuando el Ministerio de Transportes lo estime conveniente", contemplan el Parque Central "como una gran superficie verde continua y lineal".

Según ha precisado, esta "es una de las principales reivindicaciones que los alicantinos dejaron plasmadas en la consulta pública previa y, por tanto, ha sido una de las premisas de las que ha partido el Ayuntamiento de Alicante en las conversaciones para alcanzar estos acuerdos".

El Parque Central, ha continuado Barcala, "será una gran superficie verde continua que se desarrolla desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella". Para conseguir este "parque lineal", según ha trasladado, se aprovechará "la oportunidad que el desnivel de terreno desde Bono Guarner hasta la fachada norte de Benalúa y Alipark ofrece para integrar y soterrar las vías a través de plataformas con recorridos peatonales".

"La propuesta de integración soterrada del ferrocarril en la ciudad de Alicante, que se está desarrollando conjuntamente con el resto de administraciones implicadas en el seno de la sociedad Avant, se considera técnicamente la más idónea para la ciudad, dadas las condiciones topográficas existentes, con una diferencia de cota de casi nueve metros entre los barrios que deben conectarse e integrarse transversalmente, que permite que las vías queden ocultas", apunta el primer edil.

"HABLAR DE SEMISOTERRAMIENTO ES IMPRECISO"

Barcala ha aclarado que "hablar de semisoterramiento es impreciso, no se ajusta al proyecto que pronto conocerán los alicantinos con todo detalle, ya que las vías irán soterradas", y ha abundado en que "dicha solución permite, además, generar una continuidad total del parque hasta el centro urbano, alcanzando la plaza de la Estrella, y dar respuesta a las necesidades" de los distintos ámbitos de movilidad, como ferrocarril, TRAM y autobuses, así como a su interconexión, para configurar "un gran centro de movilidad plenamente integrado en el contexto urbano".

Desde el equipo de gobierno han incidido en que "la integración en subterráneo de la infraestructura ferroviaria posibilitará la creación de un amplio espacio de uso público, favoreciendo la conectividad entre los barrios de San Blas y Benalúa, y resolviendo de manera amable e integrada el desnivel existente", de "aproximadamente nueve metros", entre la calle Bono Guarner y la avenida de Aguilera".

CRÍTICAS DE VOX

El comunicado de Barcala llega después de que este lunes la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, realizara unas declaraciones relativas a "la renuncia al soterramiento total de las vías de la estación", según trasladó la formación voxista.

Así, Robledillo aseveró: "Todo apunta a que, por apaño entre Barcala y el Gobierno de Pedro Sánchez, los alicantinos vamos a salir nuevamente perjudicados y desde Vox nos oponemos frontalmente a esta decisión que es otra humillación más a los alicantinos que llevamos esperando nuestro Parque Central con las vías soterradas durante décadas".

"El bipartidismo, encerrados en despachos, vuelven a coordinar un ataque frontal a nuestra ciudad y no lo vamos a permitir. Ahora, después de años de ocultación, mentiras y patadas adelante deciden que no tenemos derecho a lo que nos han prometido y eso es engañar a la gente. PP y PSOE, con sus socios en el Gobierno Compromís e IU-Podemos, han pedido el voto siempre en base a esto y ahora traicionan a los alicantinos", resaltó en declaraciones remitidas a la prensa.

Y sentenció: "No sabemos cómo ha convencido a Luis Barcala su amigo Óscar Puente, pero exigimos la celebración inmediata de una reunión con el alcalde y que convoque el Consejo Social de Alicante para que dé la cara ante los alicantinos y explique el porqué de esta traición. Es muy grave. Barcala se ha rendido a Pedro Sánchez y ha vendido a los alicantinos".