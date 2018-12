Barcala "no se plantea otro escenario" que no sea gobernar con mayoría absoluta la próxima legislatura

Publicado 03/12/2018 16:10:12 CET

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este lunes que "no se plantea otro escenario" que no sea gobernar con mayoría absoluta la próxima legislatura en el Ayuntamiento, así como que "el que quiera unirse a su proyecto" tendrá que hacerlo "bajo sus términos y su programa".

En declaraciones a los periodistas en un acto celebrado en el mercado central de la ciudad, Barcala ha reconocido su "indiferencia" respecto a que el arco político "sea más grande qué hace cuatro años" y al ser preguntado por los resultados de los comicios andaluces de este domingo, el alcalde ha respondido que "el proyecto de centro derecha se ha impuesto a un régimen socialista que ha durado 40 años".

Sobre un posible pacto con VOX para la próxima legislatura en Alicante, el primer edil ha reconocido que "no se plantea ese escenario" y que "no le preocupa" que esa situación se de en la capital. "No me planteo ese escenario, yo me planteo ganar las elecciones con mayoría absoluta o con una mayoría más que suficiente para poder gobernar en solitario, y por ello estamos trabajando día a día para los alicantinos", ha agregado.

Barcala ha añadido, además, que "cualquier opción que permita la gobernabilidad del Ayuntamiento debería partir del partido ganador" y que "el Partido Popular está dispuesto a pactar pero siempre con su programa y con su proyecto", en referencia a un posible pacto de Gobierno para la próxima legislatura.

Al respecto, el dirigente 'popular' ha insistido en que el PP tiene que ser la opción "alternativa" al tripartito porque "ya gobernaron y fracasaron". Asimismo, ha expresado que el que quiera unirse así a su proyecto "tendrá las puertas abiertas". "Nosotros estamos demostrando que tenemos la capacidad suficiente para gobernar y que podemos sacar temas a través del consenso", ha dicho Barcala, quién ha matizado que "el 90% de los temas" que se deciden en en la política municipal "no tienen carga ideológica".

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CV ES UN PACTO LIDERADO POR EL PP

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Alicante Luis Barcala ha señalado que lo mismo que le ha sucedido a Susana Díaz, le puede pasar al president de la Generalitat, Ximo Puig. "El escenario que se ha presentado en Andalucía no me preocupa para Alicante, pero el que tendría que estar preocupado es Ximo Puig porque desmonta la tesis del éxito del del pacto del Botánico", ha indicado Barcala.

El propio alcalde ha insistido en que "la mejor opción" para el próximo gobierno en la Generalitat pasa porque el Partido Popular "lidere un bloque de centro derecha". "Estoy seguro de que ese escenario se puede dar y es lo que va a pasar, sin ninguna duda", ha recalcado el primer edil.

Asimismo, Barcala ha expresado que la aparición de nuevos partidos "es siempre saludable" para la democracia y que las diferentes opciones para la Comunitat Valenciana "se deben presentar" en las siguientes elecciones para que "se midan".