Barcala y Pérez insisten en que "se mantengan" oficinas, trabajo y financiación en Alicante en la OPA de BBVA a Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (d) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez, han vuelto a reclamar que "se mantengan" oficinas, trabajo y financiación en la capital provincial después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.

En declaraciones distribuidas a los medios, el primer edil ha subrayado que estas tres condiciones son "absolutamente irrenunciables" desde el municipio y que, "como responsable político", las tiene que "seguir poniendo encima de la mesa".

"Me sorprende que el Gobierno de España, después de poner todas las trabas del mundo, no haya puesto estas mismas básicas condiciones a una operación de tanta trascendencia", ha manifestado el alcalde de Alicante, quien ha insistido en que "se mantengan" plantilla, oficinas y productos financieros para "dar ventaja a las pymes, a los clientes y a los trabajadores alicantinos".

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha indicado en declaraciones difundidas a la prensa que la institución provincial va a seguir, como "ya" hace, "muy atentamente" esta operación y que si finalmente se produce, "no suponga un perjuicio para los intereses de la provincia".

Por ello, el representante provincial ha reclamado que "se mantengan las oficinas, los puestos de trabajo y la financiación a las empresas y particulares de la provincia".