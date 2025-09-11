Barcala pone en valor la elección de Alicante como semifinalista de la Capital Europea de Innovación 2026

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto en valor la elección por la Comisión Europea de la candidatura de la ciudad, la única española, como semifinalista a los premios como Capital Europea de la Innovación 2026 y ha asegurado que "es una muy buena noticia".

Asimismo, el primer edil ha insistido en que Alicante opta a un "reconocimiento muy importante que posiciona a la ciudad a nivel internacional", según ha informado el consistorio a través de un comunicado.

En este contexto, el alcalde ha indicado que han recibido la noticia "esta misma semana", tras una "rigurosa" evaluación por parte de dos paneles de expertos independientes. Alicante se ha clasificado como semifinalista junto a Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Rotterdam y La Haya (Países Bajos). La distinción se fallará en diciembre.

Por ello, Barcala ha manifestado que la candidatura de la ciudad, articulada a través de la estrategia municipal Alicante Futura, "pone en valor los esfuerzos en innovación que se están realizando tanto a nivel público como privado en Alicante".

Además, ha destacado que se trata de un proyecto con el que "se hace ciudad" desde el Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con el sector productivo y empresarial y con la implicación de otras ciudades y administraciones, desde Aguas de Alicante a Ciudad de la Luz, la Euipo, el Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA) o la Conselleria de Innovación.

Así, el primer edil ha mostrado su agradecimiento a estas entidades por "su compromiso con la innovación de la ciudad" y ha resaltado "el ecosistema innovador y la apuesta decidida por la modernización de los servicios a través de todas sus áreas que ha permitido avances singulares". "Juntos somos capaces de hacer grandes cosas", ha añadido.

En relación con estos "avances singulares", Barcala ha subrayado el ahorro de agua con la digitalización del ciclo hídrico, la mejora del acceso al transporte público con la digitalización de la venta de abonos y de la limpieza y gestión de residuos con la tarjeta electrónica del contenedor marrón vinculada a descuentos en el recibo.

También ha recordado la gestión de la movilidad urbana y el control de la calidad del aire con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la "facilidad" en el acceso a los trámites administrativos al ser "la primera administración que desarrolla una red neuronal dotada de inteligencia artificial (IA) con el apoyo de un asistente virtual", así como la reducción de la brecha digital a través de los ciberquioscos, entre otros proyectos.

UNA DÉCADA DE "INNOVACIÓN"

A lo largo de casi una década, Alicante "se ha convertido en un laboratorio urbano de innovación y ha contribuido en más de cien proyectos en distintos sectores, niveles de madurez y escalabilidad".

De esta manera, Alicante busca "consolidarse como 'hub' mediterráneo de innovación", mediante una estrategia transversal que "impulsa" la transformación urbana, el emprendimiento tecnológico, la digitalización y la transferencia de conocimiento.

Esta estrategia "avanza de forma transversal" con las diferentes áreas municipales en el desarrollo de proyectos innovadores dirigidos a "facilitar el acceso ciudadano a los servicios que presta el Ayuntamiento".

Así, Alicante Futura y los Territorios Futura "aglutinan y dan impulso a todo un ecosistema emprendedor en innovación y desarrollo digital y tecnológico", con herramientas como Alicante Futura Lab, un 'bootcamp' intensivo que conecta talento emergente con empresas e instituciones o Alicante Futura Sandbox, un entorno urbano de experimentación.

ALICANTE FUTURA SUMMIT

Por otro lado, el certamen Alicante Futura Summit, que se celebra en noviembre en el Parque Científico de la UA, "se ha consolidado como el evento anual de referencia sobre innovación urbana en el Mediterráneo".

El Summit reúne a representantes públicos, empresas, 'startups', investigadores y sociedad civil, y será el espacio en el que se presenten los resultados del Sadbox, las soluciones del Lab, los proyectos del City Innovation Portfolio y las entidades reconocidas como Committed Partner.