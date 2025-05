Barcala, sobre la regla de gasto: "Si la hemos infringido, ha sido de forma coyuntural"

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que si el Ayuntamiento ha infringido la regla de gasto, esto ha ocurrido "de forma coyuntural" y ha asegurado que si se acaba adoptando un plan financiero por ello, no va a afectar "en absoluto" a los presupuestos de 2025, "ni a las partidas, gastos corrientes e inversiones".

En estos términos se ha manifestado el primer edil en declaraciones a los medios este miércoles en Playa de San Juan, donde ha asistido a la entrega de reconocimientos por el décimo aniversario del Parque La Marjal.

Barcala ha sostenido que la terminología correcta no es un plan "de ajuste", sino "para que no se infrinja" la regla de gasto. Esta implica que si "tanto ingresas, tanto puedes gastar, aunque tengas mucho más dinero", según ha recordado.

En este punto, ha aseverado que la liquidación del presupuesto del consistorio de 2024 indica que las arcas municipales tienen más de 150 millones de euros de remanentes de tesorería "que no permite gastar el Gobierno de España en cosas que los alicantinos necesitan".

El alcalde ha asegurado que si se ha infringido la regla de gasto, esto ha ocurrido "de forma coyuntural" y lo ha justificado en la modificación de crédito de 1,5 millones de euros enviados a la Generalitat para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia --aprobada por unanimidad por el pleno y ratificada posteriormente en la junta de gobierno--.

"Es sorprendente que para el Gobierno de España eso sea un gasto. Para nosotros no. Teníamos que hacerlo y lo hicimos", ha defendido el primer edil, que ha apuntado como otro motivo el plan de inversión en vivienda puesto en marcha por la administración municipal.

También ha detallado que "una de las partidas principales que influyen en ese sobregasto" ha sido una cuestión "meramente técnica", que era "si la amortización de los vehículos adquiridos para el transporte público tenían que computarse en el 2024 o a lo largo del contrato".

"Esa ha sido una batalla entre la Concejalía de Transportes e Intervención. Ha habido que colocar once millones porque Intervención ha entendido que había que hacerlo íntegro en 2024", ha apuntado el alcalde, que ha remarcado que estos hechos "coyunturales" no significan que el Ayuntamiento "esté inmerso en un ciclo de gasto por encima" de sus posibilidades.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR LA REGLA DE GASTO

En este sentido, Barcala también ha reiterado sus críticas al Ejecutivo central por "no permitir" a los consistorios acometer "inversiones financieramente sostenibles" por la regla de gasto y ha remarcado que esta situación no se da únicamente en la capital alicantina, sino en "muchísimos" otros pueblos y ciudades.

Y ha señalado que "jamás" las cuentas del consistorio "han estado tan saneadas" ni ha habido "tanta disponibilidad de crédito" como en la actualidad: "El problema es que el Gobierno de Sánchez no nos deja gastar el dinero que tienen los alicantinos".

"La excusa siempre es que lo hizo Montoro. Siete años después de estar gobernando Sánchez, si esto no era bueno para los ayuntamientos ni operativo para que podamos gastar no lo que no tenemos sino lo que tenemos, ¿por qué no lo cambia? ¿Qué interés tiene Sánchez?", ha aseverado.

En este punto, ha apuntado: "Yo lo tengo clarísimo. El interés es que, con los 60.000 millones en remanentes que tenemos los ayuntamientos, compensa el desmadre de gasto público y el incremento de la deuda pública a la que está lanzando a este país".

"Es una auténtica vergüenza. Tenemos dinero y no nos lo dejan gastar. No endeudamos al ayuntamiento, no endeudamos a nadie. El Ayuntamiento de Alicante es uno de los menos endeudados, uno de los más saneados y el informe de liquidación del interventor es un informe frío y técnico que lo único que trata de reflejar es una situación", ha añadido.

Además, Barcala ha explicado que la puesta en marcha de un plan financiero por este motivo, de llevarse a cabo, no afectaría "en absoluto" a las cuentas de 2025 "tal y como han sido diseñadas y aprobadas".

"Eso no quita que a lo largo del ejercicio, como hacemos todos los años, mediante modificaciones de crédito, reordenemos partidas cuando vemos que una es excesiva y que la necesitamos para otra cosa", ha apuntado.

Y ha continuado: "Respecto a los del 2026, hay que tener en cuenta una serie de parámetros, de máximos, pero haremos los presupuestos exactamente igual y desde aquí vuelvo a repetir lo mismo, por favor, al margen de los presupuestos, déjennos invertir en las cosas que los alicantinos necesitan porque tenemos el dinero para hacerlo, pero el Gobierno de España no nos deja".

Preguntado por las valoraciones del interventor municipal en sus informes, el primer edil ha pedido esperar a "estudiar" las distintas cuestiones señaladas y ha abogado por "contrastar" su opinión porque es la "de una sola persona".

BARCELÓ CUESTIONA A BARCALA

Como reacción a estas declaraciones, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha cuestionado "que Barcala se escude en que las inversiones están limitadas por culpa de la aplicación de la regla de gasto cuando la ejecución de las inversiones municipales prometidas en el 2024 se ha quedado en un 37,51 por ciento del total, según ha destacado el propio interventor".

"Es surrealista que el alcalde diga que el Gobierno de España no le deja invertir, cuando solo ha sido capaz de ejecutar cuatro de cada diez euros prometidos, o lo que es lo mismo, ha dejado sin invertir 60 millones de euros de los 95 comprometidos en el último presupuesto. Eso no tiene nada que ver con el presidente del Gobierno. Eso se debe exclusivamente a su mala gestión", ha apostillado Barceló en un comunicado.

También ha incidido en que "Intervención ha alertado de un incumplimiento de la regla del gasto por más de 27,2 millones y el alcalde se ha referido a los 11,9 millones que tiene que compensar al contratista de la empresa de transporte, obviando que la obligación de tener que hacer un ajuste de 11,9 millones no lo exige el interventor, sino el comité técnico de cuentas nacionales porque entiende que la financiación del servicio es público".

"Por tanto, la propiedad de los autobuses que adquiere el contratista corresponde al Ayuntamiento. También omite que los 1,5 millones de euros para ayudar por la dana no salieron de los ingresos corrientes, sino de un crédito extraordinario de los ahorros de los alicantinos", ha manifestado Barceló.

Y ha zanjado: "En esa valoración, todavía faltan 14 millones, de un total de 27,2, sobre los que el alcalde no ha querido dar explicaciones. Lo que le pedimos es un debate serio sobre el ecuador de la legislatura. No puede ser un monólogo. Cuando quiera, debatimos seriamente".

"FONDOS QUE NO SE HAN RECLAMADO"

De otro lado, el grupo socialista ha pedido al alcalde "que recupere el millón de euros que la anterior adjudicataria del servicio público de limpieza viaria", UTE Alicante, integrada por Cespa, FCC, Cívica e Inusa, "adeuda al Ayuntamiento".

"Esta cuantía ha sido cifrada por la Intervención municipal tras realizarse una auditoría contable que saca los colores al gobierno del PP, instándole a recuperar fondos económicos que pertenecen al Ayuntamiento y que, sin embargo, no se han reclamado", ha señalado el PSPV en un comunicado.