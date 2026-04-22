Barcala reitera su "colaboración" con la jueza de las VPP de Alicante tras la citación como investigada de una exedil

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha resaltado la "colaboración" del Ayuntamiento "desde el primer minuto" con la investigación judicial por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, después de que la jueza haya citado como investigadas a 15 personas, entre las que están la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.

Así lo ha manifestado este miércoles el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha señalado que entiende "perfectamente" esa resolución. "Encuadra dentro de lo que dije desde un principio", ha apuntado.

La jueza, además de a Gómez y a Pérez-Hickman, ha citado como investigados a funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, así como a diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. En total son 15 personas investigadas, que se suman a otras siete que declararán como testigos.

El primer edil ha incidido en que tendrá que responder "todo aquel que haya accedido a las viviendas de forma irregular", ya que, bajo su punto de vista, "ese es el objeto de la investigación judicial, ese es el objeto de la resolución que ahora ha dictado" la jueza, "que es quien tiene que dilucidar".

El alcalde ha mostrado "máximo respeto a las resoluciones judiciales" y ha asegurado que desde el consistorio han aportado al juzgado "todo" lo que se les ha solicitado, al tiempo que ha enfatizado que "otras investigaciones" es "obvio que no tienen la trascendencia que tiene esta, que esta es la que de verdad va a depurar responsabilidades".

Al ser preguntado sobre si mantendrá a Pérez-Hickman como jefa de Contratación, Barcala ha subrayado que "no" va a hacer "absolutamente ninguna valoración por varias razones". Entre ellas, según ha apuntado, porque la jueza "está actuando". "Esa actuación es la que tendrá o no consecuencias y en base a eso se tomarán decisiones", ha indicado.

Del mismo modo, al ser cuestionado sobre si cree que se equivocó con la elección de Rocío Gómez, que integró las listas municipales del PP en 2023, se ha negado a hacer declaraciones al respecto, ya que, a su juicio, "esas son unas cuestiones de valoración o de opinión que no aportan absolutamente nada".

COMISIONES

Por otro lado, Barcala ha confirmado su comparecencia en la comisión municipal sobre VPP y en la de investigación constituida en Les Corts tras la polémica por las adjudicaciones del residencial de Playa de San Juan.

El primer edil ha señalado que en estas comparecencias responderá sobre este tema. "Por respeto a todos los miembros de esas comisiones, cualquier explicación al respecto me la reservaré para entonces", ha remarcado.

Asimismo, al ser preguntado sobre si se ocultó la voluntad de técnicos para responder por escrito en la comisión municipal, el primer edil ha asegurado que "afirmar eso es una falsedad". "No voy a decir absolutamente nada más. Decir eso es una falsedad, punto, y no amplío nada", ha enfatizado el primer edil.

En este sentido, Barcala ha indicado que será el vicealcalde de Alicante y presidente de ese órgano, el 'popular' Manuel Villar, el que dé "explicaciones". "Yo no participo en la comisión, yo no presido la comisión, yo no tomo decisiones sobre la comisión, pero sí me consta que lo que se ha afirmado es falso", ha añadido.

EXPEDIENTES A FUNCIONARIOS

En otro orden de cosas, al ser cuestionado sobre si se va a facilitar el resultado de los expedientes abiertos a funcionarios, el alcalde ha subrayado que "eso es materia absolutamente reservada y los primeros que no permiten su difusión son los propios sindicatos".