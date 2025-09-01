Barcala reitera que los técnicos "se pronunciarán" sobre las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante

Archivo - Imagen de las obras de la futura sede de la Cámara de Comercio de Alicante en el antiguo centro comercial Panoramis - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha insistido en que los técnicos del Ayuntamiento serán quienes "se pronunciarán" sobre las obras de construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el antiguo centro comercial Panoramis.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar junto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, las obras del nuevo colegio público La Almadraba en la capital alicantina.

En este contexto, ha manifestado que este asunto está "en manos de los técnicos", que "se pronunciarán sobre esa cuestión, porque son los que tienen que pronunciarse". "Eso es lo que ahora mismo puedo decir al respecto. Toda la tramitación, toda la gestión y toda la evaluación de la documentación y de las solicitudes presentadas están bajo la supervisión de los técnicos municipales", ha detallado.

"Los técnicos municipales son los que van a determinar no solo la resolución, sino también el procedimiento y el contenido de las acciones que tengamos que hacer", ha aseverado el primer edil de Alicante, que ha evitado entrar en "especulaciones" sobre este caso.