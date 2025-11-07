Barcala y Ruz pedirán una reunión con el nuevo presidente de CEV Alicante para abordar "retos conjuntos"

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala (i) y Pablo Ruz (d), respectivamente, en el consistorio ilicitano - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente, han anunciado que pedirán una reunión con el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla, para "abordar los retos conjuntos" de ambas ciudades, "que conforman uno de los ejes sociales y económicos más importantes" de esta autonomía "y, por tanto, de España".

Así lo han destacado este viernes en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Elche, donde han firmado el convenio de colaboración para la organización de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, según han informado los consistorios en sendos comunicados.

Además, han coincidido en señalar que la "falta" de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "supone un freno para el desarrollo de infraestructuras esenciales entre ambas ciudades y para el conjunto de la provincia".

De esta manera, Barcala ha afirmado que "la decisión del Gobierno de no elaborar" unas nuevas cuentas "condena a la provincia de Alicante, un año más, a situarse en el último lugar de las inversiones estatales".

Para el primer edil alicantino, "esta falta de planificación impide avanzar en proyectos vitales como la Variante de Torrellano, que mejoraría la conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, o las mejoras en el servicio de Cercanías, que reducirían en más de media hora los trayectos con el sur de la provincia".

Y ha hecho hincapié en que el Ejecutivo central "impide a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería, es decir, los ahorros de sus propios vecinos, para destinarlos a inversiones que mejoren la vida de los ciudadanos". "Esta situación no solo perjudica a los ayuntamientos, sino directamente a los ciudadanos, que ven cómo se paralizan proyectos esenciales", ha añadido.

PROYECTOS "EN SUSPENSO"

En la misma línea, Ruz ha subrayado que "Elche y Alicante están unidas por tres grandes vías de comunicación que dependen directamente de distintas administraciones y que necesitan inversión".

Así, ha recordado que "la autovía Alicante-Elche está pendiente del tercer carril, una actuación ya contemplada en los PGE", pero que "queda en suspenso por la decisión del Gobierno de no presentar estas nuevas cuentas".

"También estamos a la espera del avance del desdoblamiento de la N-340 y del entorno del Parque Empresarial hasta su conexión con la EL-20", ha apuntado, para luego subrayar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "debe acometer" esta actuación.

Al respecto, Ruz ha afirmado que ha pedido "hasta en seis ocasiones una reunión" con el ministro Óscar Puente. "Seguimos dispuestos a colaborar y a trabajar conjuntamente por proyectos que son clave para el futuro de ambas ciudades", ha sentenciado.

CULTURA Y TURISMO

En materia cultural, los dos ayuntamientos han explicado que trabajan en "acciones coordinadas para poner en valor la figura del compositor Óscar Esplá, autor de los preludios del Misteri d'Elx, así como en intercambios artísticos entre el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante y L'Escorxador de Elche" y "en la colaboración entre los festivales de teatro clásico que ambos municipios organizan cada verano y otoño", como son el Fitca, en Alicante, y La Alcudia, en Elche.

Igualmente, han resaltado el desarrollo de "proyectos conjuntos como la promoción cruzada del turismo de congresos (MICE), la captación de cruceristas que hacen escala en el puerto de Alicante para visitar Elche" y "la creación de paquetes turísticos".

Ambos consistorios también han concretado que "se está trabajando en la mejora de la conectividad entre ambos municipios mediante la futura unificación del billete de transporte público".

I MARATÓN INTERNACIONAL ELCHE-ALICANTE

Tanto Barcala como Ruz han destacado el "éxito de participación" en la I Maratón Internacional Elche-Alicante, prevista para el domingo 30 de noviembre, y han avalado su "continuidad en los próximos años".

El primer edil de Alicante ha reiterado las palabras expresadas durante la presentación de la maratón en Fitur 2024: "Supone un hecho histórico que demuestra que, cuando existe voluntad, se pueden lograr grandes cosas que beneficien tanto a Alicante como a Elche y también a la provincia en su conjunto".

De otro lado, Ruz ha sostenido que "esta maratón es un nuevo ejemplo de proyectos comunes que comparten Elche y Alicante en los ámbitos culturales, turísticos, de movilidad y económicos".

La I Maratón Internacional Elche-Alicante 42K, organizada por el Club Atlético Montemar, que ha captado a 300 voluntarios que se situarán en distintos puntos de recorrido, supera los 4.400 inscritos a falta de 13 días para el cierre de las inscripciones, fijado para el 20 de noviembre.

De ese conjunto de participantes, el 25% provienen de 50 países. A los 2.995 atletas con nacionalidad española se suman deportistas de otros diez países, que competirán en un recorrido homologado por la Federación Española de Atletismo.

La prueba incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro y los dos escudos de armas en el reverso. La parte posterior de las preseas, de oro viejo, también deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en los 42,196 kilómetros de la prueba. "Será un recuerdo precioso de esta primera maratón", ha puntualizado Barcala.