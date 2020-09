Barcala solicita al Consell que las terrazas de los locales de ocio de Alicante puedan estar abiertas

ALICANTE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha explicado este lunes que se ha solicitado al Consell que las terrazas de los locales de ocio se mantengan abiertas, como lo están las de los bares, restarurantes o cafeterías.

A preguntas de los medios, tras visitar las cocheras del transporte urbano de autobús, Barcala ha incidido en que las restricciones se han adoptado "por seguridad", pero ha criticado que sean "tan genéricas" que provocan "agravios comparativos" ya que las terrazas de los locales de ocio están cerradas porque la actividad de los pubs "está suspendida".

"Hemos pedido a la Conselleria que tenga en cuenta esa peculiaridad y al menos dé la opción de que las terrazas estén abiertas, porque hay un control por parte del establecimiento que permite la distancia entre mesas y el uso de las mascarillas sea más controlable", ha indicado.

El alcalde alicantino se ha mostrado "de acuerdo" con que se prohíba el acceso al interior de los locales pero ha reclamado que no se cierre totalmente porque "no tiene ningún sentido" y los datos no respaldan que con esa medida se haya "mejorado la situación". A su modo de ver, eso es "lo que tiene sentido".

ALROA Y CAMBIO DE LICENCIA

Asimismo, ha señalado que la patronal del sector de los locales de ocio, Alroa, les ha pedido "eso mismo" pero con un cambio en la licencia de los locales.

Sin embargo, cree que eso supondría "eludir una norma" de quien tiene la competencia -la Generalitat-, por "la puerta de atrás": "Soy partidario de que quien tiene la responsabilidad de la decisión la varíe en el sentido que hemos propuesto y así conseguimos el mismo objetivo". Barcala se ha quejado de que la Conselleria no haya contestado a su petición de abrir las terrazas.