Barcala subraya que "la mejor política social es el empleo" y pone en valor el papel de Impulsalicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado que "la mejor política social es el empleo" y ha puesto en valor el papel de la Agencia Local de Desarrollo (Impulsalicante) en sus centros de formación ocupacional Alejandrina Candela y El Tossalet para personas que están en situación de desempleo.

Estas personas, que, en el caso de los talleres de empleo, cofinanciados por Labora, reciben una formación remunerada durante un año que les permite aprender un oficio, pueden obtener un título acreditativo y ver cómo se abren "nuevas oportunidades para volver al mercando laboral".

En estos términos se ha expresado este miércoles el primer edil durante una visita a las instalaciones del Centro de Formación Alejandrina Candela, donde ha dado la bienvenida tras el verano a los más de 60 alumnos que cursan algunas de las especialidades de los talleres de empleo de las especialidades de jardinería, albañilería y pintura, así como a los de aprendiz de constructor de hogueras.

El alcalde ha estado acompañado por la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España; el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, Vicente Seguí, y la gerente de Impulsalicante, Elisa Díaz, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Una tarea formativa que alcanza una alta empleabilidad y que se desarrolla también en el resto de instalaciones de Impulsalicante, desde sus oficinas centrales de la calle Jorge Juan, al Centro de Emprendedores de la calle Cid o los diferentes Territorios Futura como son el Tossal Lab junto al castillo de San Fernando, el Espacio Vaillo o el Vivero y Lanzadera de Empresas Príncipe Felipe", ha apuntado el alcalde.

MÁS DE 5.000 HORAS DE FORMACIÓN EN 2024

Impulsalicante atendió en 2024 a un total de 9.448 usuarios, gestionó 208 ofertas de empleo y desarrolló 255 actividades formativas, con 5.083 horas de formación. Además, consiguió 734 inserciones laborales registradas, 595 con la gestión de ofertas de empleo y otras 139 por cuenta propia mediante el emprendimiento y el autoempleo. También facilitó la creación de 138 empresas y el apoyó a las 14 emergentes alojadas en un Vivero Municipal Príncipe Felipe, "que sigue funcionando a pleno rendimiento".

El Centro de Formación Ocupacional Alejandrina Candela se encuentra en una parcela municipal de más de 22.000 metros cuadrados (m2), de los que un millar está ocupado por las instalaciones formativas.

El resto de la parcela se compone de una explanada delantera destinada a parterres con riego por goteo para plantación y Vivero para generación de planta para los trabajos de jardinería. Toda la zona de la derecha y trasera es un pequeño bosque de pinos y otras especies.

Estas instalaciones se adscribieron a Impulsalicante en 2004 e inmediatamente se comenzó a trabajar con talleres de empleo para adaptar la edificación. El complejo formativo se inauguró como centro ocupacional el 3 de marzo de 2009. El 6 de agosto de 2024, la junta de gobierno local acordó darle el nombre de Alejandrina Candela, en reconocimiento a la labor de esta mujer emprendedora fundadora de la Horchatería Azul.

FORMACIÓN OCUPACIONAL

El curso de aprendiz constructor de hogueras se inició el pasado 6 de agosto y se desarrollará hasta diciembre, periodo en el que se impartirán 450 horas lectivas. Lo integran 15 alumnos. Este es un curso que se lleva a cabo con fondos municipales a través de licitación mayor que se adjudicó el pasado mes de agosto al Gremio de Artistas Constructores de Hogueras.

También se imparte en estas instalaciones el taller de empleo Alicante Impulsa VI, un proyecto promovido por Impulsalicante, subvencionado por Labora y dirigido a personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Es un programa mixto de empleo y formación, con una duración de 12 meses y 1.920 horas repartidas entre formación teórico-práctica y trabajo profesional real.

Los talleres se iniciaron el 20 de febrero y tienen una duración de un año con fecha prevista de finalización para el 19 de febrero de 2026 con 30 alumnos trabajadores por ser un taller remunerado, con diez por cada especialidad.

El taller de jardinería ofrece formación y prácticas remuneradas en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería en el nivel uno y de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes en el dos. Los alumnos realizan trabajo real en el jardín adyacente al anfiteatro ubicado en el Centro Cultural Las Cigarreras, el Centro de Atención de Urgencias Sociales (CAUS) y centros de empleo.

En albañilería y pintura, el taller forma en operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas, y en pintura decorativa en construcción sus diez alumnos se emplean tras las clases teóricas en trabajo real en obras de rehabilitación y mejora necesarias en dos ámbitos municipales como son la plaza de toros y algunos colegios públicos, las dos escuelas infantiles, Els Xiquets y Siete Enanitos. También en la pintura de un mercado municipal.

Por su parte, en el itinerario de cocina, los alumnos reciben las clases teóricas en el Centro de Formación El Tossalet y realizan trabajo real en las escuelas infantiles Els Xiquets y Siete Enanitos, así como en los colegios públicos La Aneja, Isla de Tabarca, Mora Puchol y San Roque.