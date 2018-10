Barceló se fija como primer reto bajar las listas de espera y anuncia colaboración entre departamentos para conseguirlo

Actualizado 05/07/2018 14:29:59 CET

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha indicado este jueves que se ha fijado como primer objetivo de su gestión al frente de este departamento la reducción de las listas de espera en la sanidad valenciana y anunciado para ello la decisión de fomentar la "colaboración interna" entre los equipos de los diferentes departamentos de salud para que "unos puedan asumir las listas de otros".

Barceló ha destacado que para hacer frente a las listas de espera se valdrá de "todos los mecanismos" que hay "a disposición de la Conselleria" y ha señalado se mantendrán el plan de choque de colaboración público-privada y el autoconcierto para "contribuir a aumentar la atención médica".

Asimismo, ha resaltado que "para agilizar la actividad quirúrgica" se trabaja en "criterios para priorizar en las listas de espera" con "profesionales y sociedades científicas" y atendiendo a argumentos "técnicos".

La responsable autonómica se ha pronunciado de este modo en el pleno de Les Corts Valencianes, donde ha comparecido a petición propia y del PP para presentar las líneas de su departamento en lo que queda de legislatura después de asumirlo recientemente tras dejarlo Carmen Montón al ser nombrada ministra de Sanidad.

"El gran reto de la atención al paciente son las listas de espera", ha apuntado, tras lo que ha afirmado que esta es "la primera cuestión" que quiere afrontar. "Los pacientes no pueden ser solo un número. Son personas, con un proyecto de vida y desde la administración no se puede añadir más dolor e incertidumbre a quienes esperan un tratamiento", ha dicho.

"EXIGENCIA"

Barceló ha asegurado que ha comparecido "sin demora" en la Cámara autonómica, "porque la sanidad no espera", con "satisfacción" y "responsabilidad" y ha mostrado su voluntad de esforzarse y "no defraudar la confianza depositada". Así, ha expuesto que no pide "benevolencia" sino "exigencia".

La titular de Sanitat ha aludido al inicio de su intervención a la recepción de los migrantes de la flotilla del Aquarius y ha agradecido la labor de "voluntarios, entidades, organizaciones, sociedad valenciana y personal sanitario". Barceló ha aseverado ha defendido "la sanidad pública" como un "derecho" y no como "privilegio" y como elemento de "cohesión social".

La consellera ha expuesto que esa defensa guiará su trabajo y ha dicho que en esa línea línea apostará por que "la atención llegue a todos, mejorar tratamientos, actualizar protocolos e invertir en investigación". Igualmente, se ha mostrado a favor de "mejorar y estabilizar las condiciones de trabajo de los profesionales y las de los pacientes" y de "caminar hacia la reversión de los departamentos privatizados" aún. Ha manifestado que acelerará la del hospital de Dénia (Alicante) y ha dicho que en esos procesos primará el "diálogo".

FAMILIAS MONOPARENTALES

En este sentido, ha comentado que asume la Sanitat Universal para "continuar el camino de recuperación de la sanidad pública". "Dirigiré la Conselleria con mismo espíritu reparador y humanista que han caracterizado estos tres años las políticas del Consell", ha expuesto, al tiempo que ha indicado que pretende que los planes y medias que se diseñen "vengan para quedarse" y no para aplicarse puntualmente.

Entre las medidas que acometerá, ha avanzado además que este mes se aprobará "el decreto para que las familias monoparentales con rentas bajas estén también exentas del copago farmacéutico" y ha anunciado una partida de cinco millones de euros para ello. Tras ello, ha adelantado que la propuesta se hará extensiva este mismo año a "los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión".

Los planes de trabajo de Barceló incluyen también la mejora de la Atención Primaria, para la que ha anunciado "programas de cirugía menor ambulatoria en todos los departamentos con criterios de calidad y seguridad" y la incorporación de servicio de ecografía. Por otro lado, ha asegurado que "se seguirán transfiriendo técnicas de interrupción voluntaria de embarazo de las clínicas concertadas a los hospitales públicos". Ha anunciado que después del verano se hará también en el General de Valencia.

La consellera ha aludido a la Ley de Muerte Dignase y ha dicho que trabaja para adecuar los hospitales a esta norma y ofrecer "espacios para atenderse el final de la vida", además de mencionar el Plan de prevención de agresiones al entorno sanitario y anunciar su presentación en breve junto a "una campaña de información y sensibilización".

En cuanto al personal sanitario ha apuntado la necesidad de abordar "el problema de la temporalidad" y ha subrayado se iniciará pronto la negociación para ofertar más de 5.400 puestos en la OPE 2018 y ha señalado que en la de 2019 se prevé superar también los 5.000.

Finalmente, Barceló se ha referido a "la mejora y dignificación" de infraestructuras sanitarias y ha anunciado actuaciones en los hospitales General de Alicante y Sant Joan, Lluís Alcanyís, Virgen de los Lirios, Clínico, Marina Baixa; el inicio "inminente" de las obras de la primera fase de transformación de la antigua Fe y mejoras en centros de salud.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

En respuesta a la consellera el diputado del PP José Juan Zaplana ha lamentado los "datos falseados" de Sanitat Universal y su "falta de transparencia", las listas de espera y el retraso de citas con especialistas, así como que crezca "las quejas de pacientes". Ha considerado que Barceló ha recibido "un legado envenenado" y ha reclamado "calidad asistencial" y "personal cualificado", además de censurar que aunque se cuenta con "más dinero" está "mal gestionado" y pedir a Barceló que no repita errores.

Por parte de Cs, Juan Córdoba ha confiado en que haya "mejoras en la gestión" y en "la calidad asistencia", en que Montón, desde "su atalaya en el ministerio, cumpla los compromisos con los valencianos" y en que el dinero "se aproveche mejor". También ha pedido auditorías y "soluciones" a las listas de espera.

El diputado de Podemos Daniel Geffner ha dicho que "quedan goles por marcar y promesas por realizar". Ha solicitado medidas contra las listas de espera y en favor de la asistencia primaria. La parlamentaria de Compromís Isaura Navarro ha valorado la gestión en favor de la sanidad pública y que la atención centrada en las personas, e Ignacio Subías, del PSPV, ha subrayado la "capacidad" y el "compromiso" de la consellera.