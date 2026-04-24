Barrachina, sobre el 25 d'Abril: "El día de todos los valencianos es el 9 d'Octubre y lo celebramos con júbilo"

Archivo - La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó (c), durante la entrega de la Alta Distinción Francesc Vinatea en el acto institucional de celebración del Día de les Corts Valencianes, en las Corts Valencianes, a 25 de abril de 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que "el día de todos los valencianos es el 9 d'Octubre, que lo celebramos con júbilo todos los años", y que "respeta" que Les Corts no hayan programado por segundo año consecutivo ningún acto con motivo del 25 d'Abril, día en el que se conmemora el autogobierno valenciano, como tampoco lo ha hecho la Generalitat.

"Sinceramente, nosotros somos el gobierno de todos los valencianos y el día de todos los valencianos es el 9 d'Octubre, que lo celebramos con júbilo todos los años. El hecho de que las Cortes celebren un día o no, yo respeto lo que las Cortes decidan", se ha limitado a decir.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del ejecutivo autonómico que ostenta el PP en solitario, al ser preguntado por la decisión de Les Corts --presididas por Vox-- de no convocar por segundo año consecutivo ningún acto relacionado con el 25 d'Abril, efeméride que se conmemora este sábado. En 2024, primer año con Vox en la Presidencia de Les Corts, si se celebró en el parlamento valenciano el tradicional acto para recordar la batalla de Almansa y entregar las altas distinciones Francesc de Vinatea.

Vox confirmó esta semana que Les Corts tampoco celebran este año el 25 d'Abril, algo que lamentaron PSPV y Compromís al percibir "una degradación ética, moral e institucional" desde que los de Santiago Abascal presiden la cámara autonómica. Días antes, el PP evitó concretar la decisión, aunque los 'populares' ya avisaron de que "el día de los valencianos es el 9 d'Octubre".

Fuentes de la Presidencia de Les Corts, que ostenta Llanos Massó, confirmaron hace unos días que este año tampoco habrá celebración porque "en estos momentos de tanta inestabilidad política e institucional, el deber de esta Presidencia es buscar la unidad de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses, aquellos a los que este parlamento representa". Y señalaron que, "ante la falta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios de cómo es la mejor manera de celebrar esa unidad, sin imponer ni condicionar nada, se ha optado por tomar esta decisión".

Ante esta situación, el PSPV llevó este pasado jueves a las puertas de Les Corts Valencianes la celebración de la jornada del 25 d'Abril. Los socialistas valencianos desplegaron una pancarta con el lema '25 d'Abril. Un año para recuperar el autogobierno'.