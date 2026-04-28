Barrachina afirma que la CHJ tenía la "única información" sobre Buseo y acusa a Polo y Bernabé de "guardar silencio"

El conseller Miguel Barrachina en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmado que, en el día de la dana, "la única información de que se dispuso" sobre la pesa de Buseo --de titularidad autonómica pero gestión externalizada-- la tenía la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" y que "quien mandaba" era el presidente de este organismo, Miguel Polo.

Barrachina se ha preguntado "por qué" el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "disponiendo de la información del director de explotación, de un posible desbordamiento, deciden guardar silencio". "Esa información la tenían ellos, sólo ellos, y decidieron no darla en el Cecopi".

Así lo ha señalado durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, donde ha afirmado que el SAIH "desapareció a las 22 horas y antes de desaparecer, funcionó mal" y "con retraso".

Barrachina ha subrayado que Compromís externalizó la gestión de Buseo en 2022 con un "contrato de explotación y gestión de la emergencia", y que lo hace porque "se informa de la falta de capacidad de la Dirección General para poder realizar los trabajos de dicha contratación, dada la carencia de recursos técnicos suficientes".

"En 2022 dicen que, como se carece de cualificación técnica en la dirección general, se externaliza, y ahora lo que pretenden, después de pagarle 800.000 euros merecidos a la empresa, es que haya injerencias políticas en la gestión técnica de la emergencia que ellos contrataron. Injerencias políticas en la gestión técnica felizmente no ha habido ninguna", ha señalado.

Barrachina ha indicado que "a las 18 horas los avisos que tenían era que desaparecía la alerta roja, y por tanto los trabajadores de la CHJ, que sí que está en el Cecopi porque es un órgano especializado, se fueron a casa todos los vigilantes antes de la una, y ahora resulta que ellos sí que sabían lo que iba a pasar".

Además, el conseller ha insistido en el correo que el ingeniero adjunto al director de explotación del embalse de Buseo, Alberto Canet --que ha comparecido también este martes en la comisión-- envió a las 20.41 horas dirigido a la CHJ. Unas palabras por las que han protestado PSPV y Compromís, porque han subrayado que también se envió a la Conselleria.

"QUIEN MANDABA ERA POLO"

El conseller ha señalado que, en el caso de avenidas como en el 29 de octubre, "regían las normas de explotación, lógicamente". Sobre ellas, ha expuesto, se prevé que "en caso de avenidas se constituye un comité permanente de cuatro personas de forma automática" presidido por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y en el que todos estos integrantes son de dicho organismo. Uno de ellos, ha indicado, "en cumplimiento de su obligación, intentó o estableció contacto con el director de la explotación que pertenece a la empresa privatizada en 2022 por Compromís".

Barrachina ha insistido en que "las normas de explotación están permanentemente vigentes" y que, por ello, "quien mandaba" era Miguel Polo, "que es quien recibió la única información de la que se dispuso antes del triste fallecimiento de las dos víctimas en Sot de Chera".

"La única información de que se dispuso la tenía la CHJ que estaba en el Cecopi, en el órgano especializado al que no pertenece la Conselleria de Agricultura, y por tanto quien tenía esa información dada por correo electrónico y confirmado que la tenían a las nueve y un minuto, a través de la dirección de la explotación, era la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo y (la delegada del Gobierno) Pilar Bernabé".

El conseller ha subrayado que en el caso del plan de emergencia, también se recoge que se constituirá un comité permanente, de nuevo de cuatro miembros de la CHJ, junto a técnicos de la empresa contratada Typsa. "Aquellos que con alegría imputan hasta siete víctimas mortales por la gestión del embalse están acusando a un compañero de partido", ha comentado.

Barrachina ha recalcado que él tiene "la mejor consideración" sobre la empresa en la que está externalizada la gestión de la presa. "Es más, creo que el hecho de que el embalse ese día estuviese vacío, que es una decisión técnica, no política, permitió acoger la mitad de la avenida, por tanto no tengo ninguna objeción", ha señalado sobre Typsa.

PLAN DE EMERGENCIA

El conseller, en alusión a que el plan de emergencias no estuviera implementado en la presa el 29 de octubre, ha subrayado que "no hay ningún embalse público en la Comunitat Valenciana que tenga implementado el plan de emergencias", y que el único embalse en plazo para establecerlo es el de Buseo, que actualmente lo tiene "implementado en el 99%", antes del plazo que finaliza en julio de 2027. "Es el único en todos los demás, incluido el de Forata", ha comentado, y ha destacado que ese es ocho veces más grande.

Asimismo, Barrachina ha incidido en que las normas de explotación incluyen la obligación de realizar informes de seguridad cada cinco años y ha destacado que Buseo tiene uno realizado en mayo de 2024 y un segundo en noviembre de 2024. El titular de Agricultura ha subrayado que "la CHJ admite que no ha revisado forata desde 2017".

El conseller ha aseverado que hay informes desde 2017 que alertan de que "las catastróficas consecuencias para la población de Sot de Chera ante un eventual colapso de la instalación obligan a considerar la necesidad de una actuación rápida" en Buseo. Según Barrachina, con esa información, el presupuesto del Botànic en 2022 y 2023 fue de "cero euros", mientras que el actual Consell "solo en un año ha invertido cuatro veces más que en los ocho del Botànic, solo a 31 de diciembre del año pasado, hasta 4.700.000 euros. Ha añadido que el Consell prevé invertir 35 millones de euros en los próximos años en Buseo.

GRUPOS

Entre los grupos parlamentarios, la diputada socialista Alicia Andújar ha reprochado al conseller que estuviera "en casita desde las seis y media de la tarde" durante la dana y posteriormente "en los brazos de Morfeo", una actuación por la que cree que está "inhabilitado" y por la que ha exigido su dimisión.

Paula Espinosa (Compromís) ha recalcado a Barrachina que "quien dejó abandonada la presa de Buseo en 2013 fue el PP", mientras ha garantizado que, con la llegada del Botànic, se pusieron "todos los medios disponibles" para recuperarla. También le ha afeado que no modificara su agenda durante la emergencia, algo que ve como "una dejación de funciones al completo".

Por su parte, el diputado de Vox Joaquín Alés ha criticado, en general, la falta de inversión en presas y embalses en un territorio como el valenciano "vulnerable a las inundaciones", lo que según él provocó "una cadena de descontrol" en la dana y demuestra "el fracaso del modelo autonómico".

Y el síndic del PP, Nando Pastor, ha sostenido que Barrachina ha dado en los últimos meses y este martes "todas las explicaciones del mundo" sobre Buseo y ha reiterado que la responsabilidad de informar al Cecopi del estado de la presa recaía "exclusivamente sobre Miguel Polo y Pilar Bernabé".