Barrachina anuncia una ayuda de nueve millones de euros para impulsar el uso racional del agua en el regadío valenciano

Convocatoria de ayudas de Barrachina - GVA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado la convocatoria de ayudas de nueve millones de euros para la Utilización Racional del Agua, destinadas a "seguir modernizando el regadío de la Comunitat Valenciana y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos".

Estas ayudas permitirán actuar sobre los sistemas de riego de las entidades de riego para optimizar el uso y la gestión del agua mediante la implantación de riego localizado, el incremento de la capacidad de embalse, la reutilización de aguas depuradas para riego, el impulso de las energías renovables, la disminución del coste energético, el aumento de la eficiencia y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, así como el fomento de la agricultura ecológica, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Barrachina ha realizado este anuncio durante la jornada conmemorativa del Día Mundial del Agua organizada por Fecoreva en Elche, en la que se ha presentado el libro 'El regadío de la Comunitat Valenciana, Significados y valores territoriales' y se ha hecho entrega de la Medalla de Plata de la federación a José Alberto Comos.

Durante su intervención, el conseller ha defendido que la política hídrica "debe asentarse en hechos, inversiones y planificación útil para garantizar el presente y el futuro del campo valenciano".

El conseller ha subrayado que la Comunitat "convive con una doble realidad marcada por episodios de lluvias torrenciales y por una sequía estructural que obliga a reforzar las infraestructuras, la modernización del regadío y la seguridad hídrica". "Reclamo al Gobierno de España inversión, planificación y decisiones basadas en criterios técnicos para responder a los desafíos de un territorio especialmente expuesto a los fenómenos extremos y al estrés hídrico", ha sentenciado.

Asimismo, ha reivindicado la cultura del agua de la Comunitat Valenciana como una "forma de entender el territorio construida a lo largo de los siglos a base de esfuerzo, conocimiento y aprovechamiento eficiente de cada recurso disponible". En esta línea, ha puesto en valor el hallazgo del Assut de l'Argamassa, una infraestructura de 130 metros levantada hace veinte siglos sobre el río Alebus (Vinalopó).

Barrachina ha señalado que esa herencia "sigue plenamente vigente y obliga a defender con la misma determinación las infraestructuras que garantizan la seguridad, el abastecimiento y la actividad agraria". Por ello, ha reclamado al Estado "una apuesta decidida por la revisión técnica, el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas estratégicas". "La prevención frente a la sequía y frente a las lluvias torrenciales empieza por contar con obras seguras, actualizadas y bien gestionadas", ha detallado.

En esta misma línea, el conseller ha reiterado "la defensa del Trasvase Tajo-Segura como una infraestructura irrenunciable para el abastecimiento, la actividad agraria y la estabilidad hídrica del sureste español". "Cualquier decisión sobre el agua debe adoptarse con rigor técnico, seguridad jurídica y visión de Estado", ha defendido.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España que "repare la balsa de San Diego para poder garantizar el trasvase Júcar-Vinalopó y las inversiones del Vertido 0 de la bahía de Alicante para poder tener agua para los regantes y mejorar la calidad del agua desde el punto de vista mediomabiental".

Durante su intervención, Barrachina ha puesto en valor el "esfuerzo inversor de la Generalitat en materia de agua y regadío". En concreto, ha recordado que el Consell "ha movilizado 38,8 millones de euros en modernización, 69,4 millones en infraestructuras hídricas y 110 millones en obras de resiliencia". También ha destacado "los 17 millones de euros en ayudas directas por sequía para 29.500 profesionales y los 32 millones destinados al seguro agrario".

De la misma manera, ha remarcado que la Generalitat "ha incrementado un 60% la inversión en infraestructuras hídricas y modernización de regadíos, hasta alcanzar 96,5 millones de euros en esta legislatura", y ha defendido que "modernizar el regadío valenciano es consolidar un modelo más eficiente, competitivo y sostenible".

Por último, el conseller ha reafirmado "el compromiso del Consell con una política hídrica seria, útil y pegada al territorio, basada en la inversión, la planificación y la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana".