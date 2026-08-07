Barrachina, sobre el incendio de la Vall d'Uixó: "El Gobierno debe sacudirse la pereza y ayudar cuanto antes al campo"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reprochado que "hay un radicalismo ecologista en el gobierno de Pedro Sánchez que efectivamente causa abandono de tierras y, por tanto, favorece la extensión de los incendios", al tiempo que ha instado al Ejecutivo central a "sacudirse la pereza y ayudar cuanto antes" a los agricultores afectados por el fuego de la Vall d'Uixó (Castellón).

Así se ha pronunciado el también portavoz del Consell en una entrevista concedida a Europa Press, en la que el titular de Agricultura ha abordado la forma en la que la actividad agraria ayuda a prevenir incendios forestales, cómo los cultivos abandonados suponen un reto para evitar estos desastres, el negacionismo del cambio climático por parte de Vox y los efectos que tiene este fenómeno en el campo.

Respecto a que el Gobierno central esté pendiente de evaluar los daños de los incendios forestales antes de aprobar posibles ayudas específicas para el campo, y preguntado por cómo cree que deberían ser estas ayudas, Barrachina ha respondido: "Lo que debe hacer es copiarnos a nosotros".

El también portavoz del Consell ha recordado que el gobierno valenciano aprobó el pasado viernes ayudas y préstamos bonificados por 67 millones de euros para la zona afectada por el fuego de la Vall d'Uixó, con "6.000 euros por hectárea de regadío, 4.000 por hectárea de secano y 15.000 euros para nuestras ganaderías", que se suman al seguro agrario para el que la Generalitat consigna 35 millones de euros.

"El gobierno de España debe hacer lo mismo, teniendo en cuenta que tiene un presupuesto que nos multiplica por 17 y que este incendio ha sido enormemente grave. Lo que debe hacer es no regatearnos ayudas, como sucedió con la dana, donde el gobierno valenciano lamentablemente debe acudir a préstamos para poder llevar a cabo actuaciones de ayuda a los vecinos", ha remarcado, y ha añadido: "Por tanto, el Gobierno de España debe sacudirse la pereza y ayudar cuanto antes".

Barrachina ha apuntado que "la presencia de agricultores y de ganaderos en el mundo rural es la herramienta más eficaz para luchar contra los incendios" y, por ello, ha subrayado que uno de los objetivos prioritarios del Consell es "recuperar la tierra perdida". Ha cifrado en más de 300 las hectáreas recuperadas y ha señalado que el uso de tierras abandonadas es uno de los criterios que sigue la orden de ayudas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, con 548 beneficiarios por un importe de 27.400.000 euros.

"HACEMOS JUSTO LO CONTRARIO QUE LA IZQUIERDA"

Preguntado por las peticiones de AVA-Asaja de que se ponga en marcha un cambio en las políticas agrarias, en aspectos como la restricción del acceso del ganado a los montes, Barrachina ha indicado que el Consell presentó una estrategia de ganadería extensiva con 70 medidas que "abunda justo en eso" y ha destacado que "se han aumentado en un 50% las ayudas por pastorear en zonas con riesgos de incendio".

"Hacemos tres cosas: eliminar impuestos, suprimir trabas y aumentar las ayudas", ha señalado el titular de Agricultura, al tiempo que ha resaltado la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para explotaciones agrícolas y las ayudas que han permitido que "123 jóvenes en 2026 que se van a incorporar al sector.

En su opinión, "venimos de una etapa de demonización y persecución por parte de la izquierda y el nacionalismo" al sector. "Estamos haciendo justo lo contrario de lo que hacía la izquierda en la Comunitat Valenciana, que era perseguir al sector primario".

"EL AGUA ES EL ANTÍDOTO"

"Hoy en día, los mismos que quieren esconderse ahora tras una pancarta de un pacto universal, son los mismos que siguen recortándonos el agua, que es el antídoto frente a los incendios. El agua y mantener cultivada y regada tu tierra", ha comentado.

Barrachina ha aseverado que el presidente del Gobierno "quiere obligar a cortar 10 millones de árboles con el caprichoso recorte del trasvase Tajo-Segura" porque "prefiere seguir inundando Portugal que recibe más del doble de agua de lo pactado".

Preguntado por el rechazo a la propuesta del pacto de Estado por el cambio climático, Barrachina ha indicado que "lo que toca es no solo proponer pactos que deben ser mundiales, sino soluciones locales". "Tú no puedes hacerle la vida imposible en lo local al agricultor y hacer propuestas de pacto global o universal", ha reprochado.

"Los cambios climáticos son procesos globales, por tanto Sánchez oculta su incapacidad local y regional detrás de una pancarta global en este momento vacía de contenido", ha afirmado.

El conseller de Agricultura ha planteado así que el objetivo de la propuesta de pacto es que se hable de la misma en lugar de abordar la "responsabilidad directa" del Gobierno en cuestiones como el recorte el trasvase Tajo-Segura . "Contra el cambio climático, que es calor y desertificación, la solución es el agua que tenemos y que él nos condena a no utilizar. Por tanto, es una hipocresía extraordinaria", ha zanjado.

NEGACIONISMO DE VOX

En cuanto a si comparte el negacionismo de Vox y las palabras del síndic de esta formación en Les Corts, José María Llanos, sobre que "el ecologismo radical del fanatismo climático" está detrás de los incendios forestales, Barrachina ha señalado que él tiene "otra forma de decirlo, pero es cierto que el ecologismo de salón, que el prohibicionismo, está causando el abandono de nuestros cultivos y de nuestras ganaderías".

"Es Pedro Sánchez quien por motivos ideológicos decide dejar sin agua parte de nuestra huerta. Ha habido una demonización no solo de la actividad primaria, sino de las obras hidráulicas", ha criticado. Para Barrachina, "hay un radicalismo ecologista en el gobierno de Pedro Sánchez que efectivamente causa abandono de tierras y, por tanto, favorece la extensión de los incendios"

"Yo sí creo lógicamente que hay un calentamiento", ha puntualizado, antes de añadir que "el cambio climático se combate haciendo justo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez: con más agua, con más infraestructuras hidráulicas y recuperando las tierras perdidas, haciéndoles la vida fácil a los agricultores y a los ganaderos".

"SÁNCHEZ HACE LO CONTRARIO DE LO QUE INDICA LA CIENCIA"

El conseller ha señalado que "el actual periodo climático" se caracteriza por "lluvias torrenciales y olas de calor". "Esto se llamaba hace 2.000 años 'óptimo climático romano', se vivían circunstancias similares", ha apuntado, y ha destacado cómo los romanos construyeron embalses para frenar las riadas y reutilizar el agua.

"Pedro Sánchez hace justo lo contrario de lo que la ciencia indica" porque, a su juicio, "vive a golpe de ocurrencia, no de ciencia". Barrachina ha subrayado que "la ciencia lo que indica es que estos periodos se combaten con construcciones hidráulicas y reutilización y aprovechamiento del agua".

En cambio, "Pedro Sánchez lo que dicta es 'del manantial al mar', ríos libres, que el agua se pierda para después por procedimientos químicos altamente contaminantes como el de la desalación, que es un buen complemento pero nunca un sustituto de los ríos, tratar de bombear el agua hacia arriba", ha contrapuesto.

Respecto a si teme el impacto del cambio climático en el campo tras las caídas de los frutos prematuramente por el calor o las dificultades en la pesca de algunas especies por la temperatura del mar, Barrachina ha respondido que "lo que hay que hacer es combatirlo con los recursos que tenemos" y ha insistido en que "si hay más calor hace falta más agua".

"Cada vez que la izquierda habla de renaturalización, lo que quiere decir es abandono de cultivos y de inversiones hidráulicas. Por tanto, lo que toca hacer es más agua y menos prohibiciones", ha defendido.