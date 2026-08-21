Barrachina: "Sánchez confunde renaturalización con abandono y eso es dejar los cauces en riesgo cuando vuelvan lluvias"

El consejero de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina, durante una entrevista de Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha acusado al Gobierno central de "confundir renaturalización y protección con abandono" de los ríos y barrancos de la Comunitat Valenciana, una situación que a su juicio supone "dejar los cauces en situación de nuevo riesgo cuando vuelvan las lluvias".

Así lo ha advertido en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha abordado el acondicionamiento de cauces de cara al otoño, la relación de su departamento con la Confederación Hidrográfica del Jñucar (CHJ) y la redacción por parte del Gobierno de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Respecto a la situación de los cauces, Barrachina ha subrayado que su Conselleria tiene la competencia de ayudar a los ayuntamientos en sus cauces urbanos, pero ha recalcado que "todo es propiedad del Gobierno de España". "En Picassent --una de las localidades valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre--, cuando entras a la izquierda hemos hecho una obra fantástica, y a la derecha no han hecho nada porque se ha encargado la propia Confederación", ha criticado.

El titular de Agua ha afirmado que su Conselleria está "pidiendo préstamos del orden de 40 millones de euros para acondicionar cauces de Pedro Sánchez, pidiéndole permiso a la Confederación de Pedro Sánchez para poder actuar". "Lo hacemos con préstamos de los valencianos en cauces de Pedro Sánchez", ha relatado.

Barrachina ha aseverado que las obras que competen a la CHJ "son lentísimas" y que el organismo estatal "no está cumpliendo" porque "tenía obligaciones muy superiores a las que está llevando a cabo". "Las actuaciones están siendo tibias, escasas y tardías", ha insistido. A su juicio, "van a llegar las lluvias e, igual que, de 18 embalses, incumplen en 18 embalses, en el tema de los encauzamientos sus acciones son parcheos", ha vaticinado.

"NO CREEN EN LOS EMBALSES"

En los embalses, Barrachina ha indicado que en dos años la Conselleria ha implementado el plan de emergencia en la presa de Buseo, la única de su titularidad, mientras que en los otros 18 de la Comunitat Valenciana que competen al Gobierno "los plazos ya están caducados todos, no han sido capaces de implementar ninguno por desidia e ideología. Hay quienes no creen en los embalses ni en las construcciones hidráulicas".

Barrachina ha añadido que, como dijo "la exministra de Transición Ecológica (Teresa Ribera), vicepresidenta ahora de la Comisión Europea, los sistemas de alerta temprana salvan vidas". "Lamentablemente, el sistema para avisarte de que hay un desbordamiento no va a ser implantado al menos hasta dentro de tres o cuatro años", ha criticado.

"El nivel de desidia del gobierno de España con la dana y con las obras que nos tienen que prevenir de nuevas danas es extraordinario y yo creo que los nuevos grandes embalses que deberían acompañar a una Valencia segura los tiene descartados. No ha dado ningún paso en la dirección de los históricos embalses", ha lamentado.

"NO HAY COMUNICACIÓN" CON LA CHJ

Preguntado por la relación de su Conselleria con la CHJ tras los cruces de declaraciones que a lo largo del año han mantenido el presidente de este organismo, Miguel Polo, y él, Barrachina ha reconocido que "hay ámbitos en los cuales sí que hay encuentro cuando nosotros, con nuestro dinero, hacemos su trabajo".

"Sin embargo, ha habido y hay falta de comunicación, primero porque ni siquiera se cumple la norma. Nosotros debiéramos tener reuniones con la Confederación, tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la de Agricultura forman parte de los órganos de gobierno y ese órgano no se convoca. La Confederación opta por el silencio y la falta de comunicación con todos nosotros. Es lo que hizo el día de la dana", ha denunciado.

El dirigente autonómico ha afirmado que su Conselleria trasladó un documento a la Confederación Hidrográfica "de cosas que podíamos hacer juntos". "Lamentablemente, no se nos hizo ningún caso y las colaboraciones son esporádicas y a coste íntegro de aportación de los valencianos. Para el resto de cosas no se nos atiende ni se nos escucha", ha criticado.

"PORTUGAL INUNDADA ANTES QUE ALICANTE REGADA"

Por otro lado, preguntado por si es optimista respecto a que se escuchen las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana en el proceso de participación para las nuevas reglas del trasvase de Tajo-Segura, Miguel Barrachina ha lamentado que "esto es un capricho electoral de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez prefiere tener Portugal inundada antes que Alicante, Murcia y Almería regado".

"De hecho, allí el compromiso del Tratado de Albufeira con Portugal, que es una nación hermana con quien compartimos el río Tajo, es aproximadamente unos 2.400 hectómetros al año. Les llegan en lugar de 2.400, 6.000 hectómetros. Los hemos inundado", frente a los 200 que recibe la Comunitat Valenciana.

A su juicio, todo es "una batalla ideológica que decidió Pedro Sánchez dar cuando en un mítin en Castilla La Mancha anunció el fin del trasvase, que lamentablemente vamos a pagar con miles de empleos en el sector agrario, con millones de toneladas de CO2 que no se van a poder absorber y con 10 millones de árboles talados".

El conseller de Agua ha afirmado que el gobierno valenciano ha pedido "con reiteración por escrito los criterios técnicos que justifican ese recorte" del Tajo-Segura, y ha lamentado que se fije un "caudal político", cuando el caudal ecológico "lo hemos cumplido siempre".

Barrachina ha manifestado que le "gustaría que las palabras de Sánchez se convirtiesen de una vez en hechos", pero que "sus palabras son unas y los hechos son justo los contrarios". "El agua que iban a enviar para compensar el caprichoso recorte del trasvase, esas desaladoras, están por construir en su mayoría. Por tanto, nos van a dejar sin agua y sin alternativa", ha denunciado.

No obstante, ha puntualizado que "afortunadamente hoy no lo notamos porque llovió suficiente y gracias a los pantanos, que no solo salvan vidas sino también salvan cosechas". "Pero cuando lo notemos será demasiado tarde. Por tanto, que se dejen ya de anuncios vacíos y que efectivamente se reúnan con nosotros y con los regantes", ha exigido.

Preguntado por si el Consell está trabajando en ejecutar inversiones para intentar compensar ese recorte, como piden las organizaciones agrarias, Barrachina ha asegurado que sí y que se está "invirtiendo en todo aquello que pueda ayudarles a paliar el agua", pero "el problema es que el Tajo es un río caudaloso cuya agua es muy difícil de sustituir".