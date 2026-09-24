El barranco de la Horteta se incluirá en los parques inundables que proyecta la Generalitat

Imagen de la reunión - GVA

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ampliará el proyecto de los parques inundables metropolitanos a lo largo de cuatro kilómetros hasta el barranco de la Horteta, uno de los afluentes del Poyo a su paso por Torrent (Valencia), con el objetivo de mejorar así la capacidad de esta infraestructura de laminar avenidas, aumentar la integración ambiental del entorno y reforzar la protección frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Este uno de los resultados de la reunión celebrada entre el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, en el Ayuntamiento, en la que ambas administraciones han abordado el estado de las actuaciones impulsadas por la Generalitat en la ciudad y las nuevas intervenciones planteadas dentro de la estrategia de recuperación y resiliencia del Consell tras la dana del 29 de octubre de 2024, detalla la administración autonómica.

Mérida ha informado a la primera edil que se va a extender el ámbito de los parques inundables hasta el barranco de la Horteta. Además, ha destacado que la ampliación del proyecto permitirá "dar una respuesta más eficaz a las necesidades de Torrent y mejorar la gestión de los caudales en episodios de lluvias intensas".

"La recuperación debe ir más allá de reconstruir lo que había. Tenemos la oportunidad de transformar el territorio para hacerlo más seguro, más resiliente y mejor conectado. La incorporación del barranco de la Horteta a los parques inundables responde precisamente a esa visión de futuro", ha manifestado.

Ahora bien, ha reiterado que esta actuación de la Generalitat "no sustituye las obras que necesariamente tiene que llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aguas arriba, que son las que pueden ayudar a evitar una catástrofe en el futuro", con lo que ha insistido en que el proyecto de la Generalitat es "complementario" a las actuaciones hidráulicas dependientes del Gobierno.

CICLOVÍA Y NUEVO PASEO

El comisionado también ha anunciado que la Generalitat proyecta una ciclovía que discurrirá por este tramo de los parques inundables y que permitirá conectar núcleos diseminados de Torrent entre sí, entre ellos Masía del Juez, El Pantano y La Curra, salvando mediante un puente el barranco de Guindilla. La ciclovía se proyecta de manera que permita el paso de vehículos de emergencia, con la intención de solventar el aislamiento que estos núcleos sufrieron en la dana.

"La experiencia vivida durante la dana puso de manifiesto las dificultades de acceso existentes en determinados puntos del término municipal, circunstancia que complicó el trabajo de los servicios de intervención y asistencia --ha explicado--. En este sentido, estamos incorporando a los proyectos de recuperación las lecciones aprendidas tras la catástrofe".

Durante la reunión, Mérida ha avanzado que la Generalitat colaborará en la urbanización de un nuevo paseo en el borde norte de Torrent, junto al barranco del Poyo, que, además de la calzada necesaria para el acceso a la zona, dispondrá junto al cauce de un amplio espacio para los peatones.

El proyecto de los parques inundables metropolitanos contempla la recuperación patrimonial y ambiental de una zona de especial valor histórico situada entre La Aldea y El Pantano. La actuación pretende en valor elementos vinculados a la historia y al paisaje tradicional de Torrent: "La recuperación debe ser integral. Estamos trabajando para proteger mejor a las personas, pero también para preservar el paisaje, el patrimonio y la identidad de los municipios afectados. Esa es la mejor garantía de futuro para las próximas generaciones".

"UNA RESPUESTA PARA EL SIGLO XXI"

Por su parte, Folgado ha valorado la incorporación de l'Horteta a la planificación y ha recordado que el Ayuntamiento viene reclamando una intervención específica sobre este barranco tras la experiencia de la dana y los estudios realizados posteriormente, informa el consistorio.

"La propuesta que vamos a ver es una propuesta para una solución de un problema que hemos tenido en el siglo XXI, pero una respuesta para el siglo XXI", ha dicho la alcaldesa, además de defender que las futuras actuaciones deben contemplar conjuntamente la laminación de las avenidas, la recuperación ambiental del cauce y la posibilidad de acceder con rapidez a determinados puntos en situaciones de emergencia.

Dicho esto, ha subrayado que el Ayuntamiento de Torrent ya puso el foco sobre este cauce: "Nosotros desde el primer momento pusimos énfasis en lo que era el barranco de la Horteta". Y ha agradecido a la Generalitat y al comisionado la receptividad durante este proceso.

Durante la reunión también se ha abordado el estudio realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) a petición del Ayuntamiento tras la dana, que analizó, entre otras cuestiones, las marcas alcanzadas por el agua en el barranco de l'Horteta. El consistorio ha trasladado estos datos a la Generalitat para que sean tenidos en cuenta en la definición de las actuaciones.

Por último, Folgado ha insistido en la necesidad de contemplar el conjunto del cauce y de coordinar las actuaciones de las administraciones, ya que las intervenciones en Torrent tienen también incidencia sobre los municipios situados aguas abajo.

Al encuentro han asistido la directora general de Recuperación, Sandra Castillo; el responsable del proyecto de los parques inundables, Vicente Dómine, y varios concejales. Desde la Generalitat destacan que han invertido en Torrent más de 75 millones de euros, entre ayudas directas e inversiones presupuestarias, en el marco del Pla Endavant tras la dana.