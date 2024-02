Barrera dice que el nuevo marco jurídico del Museo de Bellas Artes está en "stand-by"

Asegura que todavía no hay ningún nombre para presidir el patronato y que el cambio no será "traumático"

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha asegurado que el nuevo marco jurídico para el Museo de Bellas Artes de València está "un poco en 'stand-by'", ya que ha reconocido que es "lo más complejo" porque la propiedad es estatal.

"Nosotros vamos a reclamar todo lo que consideremos que es bueno para Valencia, para nuestra cultura y para seguir gestionando con autonomía nuestro patrimonio artístico y cultural", ha manifestado tras presentar la donación de 14 dibujos de Vicente Colom al San Pío V, preguntado por si exigirá una mayor gestión de esta pinacoteca por parte de la Generalitat, encargada de la gestión del centro cultural.

Barrera ha explicado que el "orden del día" de su primer encuentro con el Ministerio lo marcará el titular de Cultura, Ernesto Urtasun, y que será "mucho más genérico" que centrarse en el Bellas Artes de València.

En cualquier caso, ha avanzado que él tiene "un proyecto" para el San Pío V "que requiere de presupuesto y de hermanamiento con otras instituciones", aunque no ha querido dar más detalles porque no tiene toda "la seguridad de que va a salir". "Dadme un poquito más de tiempo", ha dicho.

Además, ha garantizado que, al igual que sus antecesores, intentarán "impulsar cosas que mejoren la situación museística" y no ha querido entrar en si tendrá que ver con un cambio del museo a nivel interno o de arquitectura física. "Tenemos algún proyecto en concreto para el San Pío, pero no me atrevo a decirlo porque no quiero hacer un anuncio que luego no pueda llevarse a cabo", ha insistido.

Preguntado por el futuro presidente del patronato del museo, después de que tras el cambio de gobierno renunciara en junio el escritor y periodista Fernando Delgado, Barrera ha afirmado que "hay que resolverlo", pero ha hecho hincapié en que no será un proceso "traumático, conflictivo o problemático por ninguna de las partes implicadas".

"Creo que es un patronato que, hasta donde he tenido conocimiento, está funcionando muy bien, con una sintonía perfecta con la dirección del museo", ha argumentado, y ha confirmado que "la verdad es que no" hay ningún nombre encima de la mesa de momento ni se ha "abordado en profundidad".