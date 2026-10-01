El Barrio, primer artista confirmado de SOM Festival 2027 - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival comienza a tomar forma para su edición de 2027 con la confirmación de su primer gran nombre: El Barrio. El artista gaditano actuará el próximo 17 de julio de 2027 en el Real Club Náutico de Castellón, dentro de la gira '30', con la que celebra tres décadas de trayectoria y que le llevará durante el próximo año a algunos de los principales escenarios de España.

La llegada de El Barrio abre la programación de la edición 2027 de SOM Festival, que volverá a convertir la ciudad en uno de los puntos de encuentro de la música en directo durante el verano. Tras el anuncio de esta primera actuación, el festival irá incorporando próximamente nuevos nombres a una programación que volverá a combinar música, cultura y la singularidad de un enclave junto al Mediterráneo.

Para el público de Castellón, además, la actuación de El Barrio recuperará una cita especialmente esperada. El artista ya había formado parte de la programación de la primera edición de SOM Festival, aunque su concierto tuvo que ser cancelado debido a las condiciones meteorológicas. Su regreso a la ciudad permitirá finalmente recuperar aquel encuentro pendiente con sus seguidores

El concierto de Castellón formará parte de '30', la nueva gira con la que El Barrio celebrará tres décadas de trayectoria sobre los escenarios. La celebración llega respaldada por más de 3 millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, 6 discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos y confirma a José Luis Figuereo, conocido como El Barrio, como una de las voces más reconocibles de la música española, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

A lo largo de estos años, el artista ha construido un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que mantiene intacta su conexión con el público.