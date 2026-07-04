Beatriz Lorente-Sorolla y Damià, autores del pregón y cartel del 40 aniversario del Castell de l'Olla de Altea

De izquierda a derecha, José Pérez Gorgoll, presidente de la Cofradía Castell de l’Olla, Beatriz Lorente-Sorolla y Nicolás Bugeda, DG Museos Generalitat. - COFRADÍA CASTELL DE L'OLLA

ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Lorente-Sorolla, biznieta del pintor Joaquín Sorolla, y Damià Díaz serán los responsables de elaborar, respectivamente, el texto y el cartel del Castell de l'Olla de Altea (Alicante), que la pirotecnia Vulcano disparará el próximo 8 de agosto.

La Cofradía del Castell de l'Olla de Altea ha dado a conocer a los creadores que pondrá palabras e imágenes a este espectáculo pirotécnico desde el mar. Se trata en esta ocasión de dos artistas criados en Altea.

"Todos los años proponemos a destacados artistas en virtud de su trayectoria profesional, por su promoción de la cultura y la defensa de nuestras tradiciones alteanas", subraya, en un comunicado, el presidente de la agrupación, Jose Pérez Gorgoll.

"En este 40 aniversario --prosigue-- hablamos de dos iconos artísticos de la Comunitat Valenciana que están trabajado para ilustrar con su genialidad los valores del Castell de l'Olla que veremos plasmados en la imagen y el texto literarios de esta edición. Este año volvemos a los orígenes del Castell de l'Olla al contar con el autor del cartel, Damiá, hijo de Pepe Díaz Azorín, que diseñó el primer cartel del Castell de l'Olla junto a Miguel Calatayud. Además de hacer un guiño al artista e icono universal de la pintura sobre el Mare Nostrum con la participación para el pregón con la bisnieta de Joaquín Sorolla, maestro de la luz y del Mediterráneo".

Se da la circunstancia de que ambos creadores han vivido en Altea y conocen "desde su infancia" la fiesta del fuego en honor a San Lorenzo, remarca Pérez Gorgoll.

Por su parte, el autor del cartel, Damiá, ha manifestado: "Desde el corazón podría utilizar un mar de palabras para explicar lo que significa para mí colaborar este año con la Cofradía en el cuarenta aniversario, con la realización del cartel de "els focs de la Olla de Altea. Pero desde el espacio entre las palabras, con mi trabajo, solo puedo dar un emocionado gracias".

"PARAÍSO"

De igual modo, para Beatriz Lorente-Sorolla es una "enorme emoción y un lujo" poder hacer el pregón que anuncia una fiesta que ha vivido desde niña, desde la primera edición con sus padres en la playa de l'Olla, que define como "un paraíso sin igual".

La presentación ha tenido lugar en la tradicional 'dinà' en casa del presidente de la Cofradía del Castell de l'Olla, José Pérez Gorgoll, más conocido como 'Picarraco'. El encuentro ha contado con la asistencia de autoridades junto con distintos representantes instituciones públicas y privadas y del sector turístico, patrocinadores y colaboradores.

Damià (1966, Alicante, España) es un artista visual licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y por l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, en Bruselas. Desde el inicio de su trayectoria en 1986, su trabajo ha explorado la relación entre tradición y contemporaneidad, integrando nuevos materiales y tecnologías con referencias a la herencia clásica y barroca. A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos expositivos en diferentes contextos internacionales.

Beatriz Lorente-Sorolla (Altea, 1962). Es bisnieta de Joaquin Sorolla y nieta de Elena Sorolla. Su padre, Manuel Lorente-Sorolla fue arquitecto municipal de Altea que dejó su firma en el diseño de la Avenida, el actual Ayuntamiento y distintas ordenanzas municipales para preservar el casco histórico como la adopción del color blanco en todos los edificios.

Licenciada en Arquitectura ha desarrollado toda su carrera profesional en firmas internacionales de alta costura y perfume como directora de diseño Visual Merchandising y Retail Architecture en compañías como Continente, Loewe y en la actualidad Cristhian Dior. Sus trabajos están presentes en multitud de países de todo el mundo. Paralelamente es una estudiosa de la obra de su bisabuelo y participa de diversas iniciativas en torno a la difusión internacional del artista Joaquín Sorolla y Bastida.

El Castell de l'Olla cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea, Generalitat a través Turisme CV, Diputación de Alicante-Patronato Costa Blanca, Rover, Fundación Caixaltea, Hospital IMED Levante, Hotel SH Villa Gadea, Hotel Cap Negret y Engel & Völkers, Altea Sense, Estrella Galicia así como los hosteleros de la zona y particulares anónimos.