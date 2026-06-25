Benavent reivindica el valenciano en la Iglesia, llama a "despolitizarlo" y reconoce: "Falta mucho por recorrer"

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de València, Enrique Benavent, ha reivindicado el valenciano en la Iglesia, ha señalado que en la actualidad puede "utilizarlo quien quiera" porque "no está prohibido" y ha valorado al respecto que se están "dando pequeños pasos", aunque ha reconocido que todavía "falta mucho por recorrer": "A nadie le he dicho yo ni ningún arzobispo que no se puede utilizar el valenciano".

Así lo ha manifestado este jueves en un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, en el que ha recalcado que no está "prohibido que alguien utilice el valenciano en la Iglesia". "Eso es lo primero que hay que decir", ha señalado.

Dicho esto, ha valorado que durante los últimos años se están dando "pequeños pasos" para la normalización lingüística, aunque ha lamentado que, ante "cada pasito" dado, "enseguida aparecen los analistas": "Si se usa una palabrita y se usa otra, inmediatamente se arma una polémica".

Ante esta situación, ha considerado que lo importante es que la cuestión del valenciano "se despolitice" y como ejemplo de ello ha indicado que, en su etapa en Tortosa, "había misas en parroquias en valenciano y en castellano y cada uno iba a la que quería".

"No es que uno iba una por una lengua, sino por el horario. Y si me venía bien ir a la misa de nueve, pues iba a la misa de nueve. Si era en catalán, pues en catalán. Y si era en castellano, pues en castellano. Y nadie montaba ninguna polémica", ha matizado.

En este contexto, ha augurado que, en la medida en que las parroquias se utilice el valenciano, en la Iglesia "se irán dando pasos". "Y eso es importante", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que, en todo caso, "falta mucho por recorrer".

Además, el arzobispo de València ha pedido "no debemos olvidar que en nuestra diócesis más del 50 por ciento de los padres eligen la educación en valenciano para sus hijos en la escuela pública". "Creo que casi debe llegar al 60%", ha apuntado.

Por tanto, ha insistido en que el valenciano "no está prohibido" en la Iglesia valenciana y ha señalado que su responsabilidad es que el clero y las instituciones eclesiales "tengan una apertura" en este sentido "y que no excluyan al valenciano por ser valenciano". "Es un proceso y un proceso en el que nosotros debemos estar atentos, pero lo más importante es que esto se pudiera vivir en paz", ha añadido.