Benetússer celebra con La Habitación Roja el 30 aniversario de la banda con un concierto este sábado

El grupo de música valenciano La Habitación Roja - AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Benetússer (Valencia), dentro de la programación de las Fiestas Mayores de la localidad, celebrará este próximo sábado el 30 aniversario de La Habitación Roja con un concierto de la banda en el marco del Intúzer Fest, un festival de música organizado por el Ayuntamiento de la localidad.

El festival, que este año cumple su segunda edición, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Benetússer los días 25,26 y 27 y será de acceso gratuito. En esta edición, las cabezas de cartel son Las Ninyas del Corro, Benito Kamelas y La Habitación Roja, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Cada día estará dedicado a un estilo musical. El jueves 25 será el turno del Hip Hop con las actuaciones de Frida, Luisaker, Fash, Garfio, Pura Sangre y el dúo barcelonés Las Ninyas del Corro, uno de los grupos más potentes y explosivos del rap nacional.

El viernes 26, Benetússer mantiene la tradición de la celebración de su histórica 'Nit del Rock', esta vez incluida dentro del Intúzer Fest, con la actuación de Benito Kamelas al que acompañarán grupos de rock locales como Tiroteo, Miau y Kostramorfosis.

Por último, el sábado 27 será el turno del indie-pop con la actuación de La Habtiación Roja. El grupo valenciano hace parada en Benetússer en una gira por todo el país con la que está celebrando su 30 aniversario.

Una gira que, según los integrantes,"no está siendo una más porque estamos emocionados a vuestro lado celebrando el haber sobrevivido con dignidad, fe y pasión a 30 años en el mundo de la música desde la más absoluta independencia". Los de l'Eliana prometen un concierto en Benetússer en el que celebrar "que nos tenemos los unos a los otros y por una noche echaremos la vista atrás, desde el año de nuestra formación hasta el presente, para cantar juntos esas canciones que forman parte de los mejores años de nuestra vida".

Acompañaran a La Habitación Roja en el cartel del Intúzer Fest del sábado 27 de junio los grupos Gonzalo y Las Flores, Velacruz, el disc-jockey Mc Allister y el grupo tributo a Viva Suecia, Arde Bogotá e Izal Exoplanetas.

Como novedad este año el festival también llegará a los más "jóvenes" de la casa el sábado por la tarde en INTUZER KIDS. Toda la familia podrá disfrutar de la música y el humor con la actuación de Dr Pop y los Musilocos del afamado monologuista Jesús Manzano.