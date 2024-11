Benetússer espera la certificación para reabrir colegios: "Sin documento por escrito ya no nos vamos a fiar"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), localidad afectada por la dana, está "a la espera" de que se les entregue la certificación de que los centros educativos del municipio se encuentran condiciones de reabrir. "Sin documento por escrito ya no nos vamos a fiar de la Conselleria (de Educación)".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press Televisión, la concejala de Educación, Ana Martín Valero, después de que este domingo a última hora de la tarde, y después del derrumbe acaecido en un colegio de Massanassa en el que falleció un operario, el consistorio anunciara que no reabrirá los centros educativos hasta que la Conselleria de Educación "haga público el documento que certifique que la vuelta a las aulas tiene todas las garantías de seguridad necesarias".

La edil ha explicado que hace unos diez días se concretó en una reunión con los equipos directivos, la Inspección, Alcaldía y ella misma que si se conseguía poner los coles en marcha, el día 25, es decir, este lunes, comenzarían de nuevo las clases. "Nosotros nos ponemos desde el Ayuntamiento a realizar todas las reformas y lo pertinente para poder iniciar y lo único que nos faltaba es el informe que nos diga que el edificio está correcto, que se puede entrar a dar clase", ha señalado.

La responsable municipal de Educación ha comentado que han recibido confirmación "verbal" por parte de Tragsa de que los edificios están bien --a excepción del de Infantil, una instalación aparte del Colegio Colón, que está vallado para que nadie acceda--. Cuando le han solicitado a la administración educativa el papel, les dicen, según al edil, que

"no nos lo pueden facilitar". "Y ayer domingo sucede lo de Massanassa a mediodía y nosotros sin documento por escrito ya no nos vamos a fiar de la Conselleria", ha aseverado.

La concejala confía en que la certificación pueda llegar hoy: "A ver si puede ser antes de las tres de la tarde para que mañana los niños y las familias puedan descansar".

"No tenemos otra alternativa, porque lo que querían hacer con los niños era llevárselos de aquí. Ellos nos amenazaron con que si el día 25 no empezaba el colegio, los niños tenían que ir a otros colegios en Benicalap, Campanar o cualquier otro espacio porque la educación es obligatoria, evidentemente. Pero en una situación de emergencia, llevar a los niños pequeños fuera de su entorno, en autobús, y con el miedo que hemos pasado aquí, es imposible. Esa opción era inviable. Nos negamos en rotundo y nos pusimos al cien por cien para poder hacer todas las mejoras en los colegios. Y en ello estamos", ha relatado la concejala.

Ya hemos acabado todo lo que teníamos para poder empezar. Es verdad que queda algún detallito en el patio y demás, porque el desastre ha sido muy grande, pero estamos en ello y hoy estaban condiciones las aulas para poder empezar.

Ana Martín ha puntualizado que las aulas de Benetússer están listas para retomar la actividad, con alguna excepción, como el IES María Carbonell que "va a tardar un poquito más".

La edil se ha mostrado comprensiva con la actitud de algunas familias que están molestas por el momento del anuncio de la decisión. "Tienen razón en decir que ayer fue todo muy precipitado y que hoy no han tenido tiempo de maniobra. Yo soy madre y sé lo que implica trastocar todos los planes de unas horas para otras. Pero entendíamos todos en el Ayuntamiento que necesitamos ese documento. No podemos ya confiar más, no confiamos", ha zanjado.

"NO ES VÍA DE COMUNICACIÓN"

Precisamente, la presidenta del AMPA del colegio Blasco Ibáñez, Celfa Roca, ha declarado que se enteraron anoche de la suspensión por las redes sociales de la alcaldesa y ha reprochado que "esa no es vía de comunicación para informar de esto".

"Ni nuestros equipos directivos de los colegios nos habían informado. Salió antes la noticia en prensa; los equipos directivos estaban esperando el decreto oficial (que se ha publicado esta mañana) para poder mandarlo a las familias".

"Si no llega a suceder lo del colegio de Massanassa, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos ido hoy todos tan felices al colegio. Entonces no me vale que hayas cogido miedo. A mí personalmente no me vale, porque de hecho mi colegio, gracias a Dios, es el que está mejor de todos porque no entró el lodo y tuvimos un tsunami de personas, con policías, militares, bomberos, voluntarios... Yo estaba como madre, el viernes, limpiando en el colegio, ayudando a los profesores a adecuar el colegio para poder empezar hoy. Ahora hoy me dices que, claro, como el certificado no ha llegado, no podemos ir por la ciudad de los niños", ha lamentado.

Esta portavoz ha insistido en que el consistorio ya era consciente el viernes de que carecía de documento por escrito y ha resuelto. Yo no sé de quién es la culpa, pero basta ya de tomarnos el pelo. Deberíamos trabajar todos juntos".

Por su parte, Raquel, del AMPA del colegio Cristóbal Colón, ha comentado que en el Ayuntamiento "no se quieren pillar los dedos después de lo sucedido en Massanassa".

Y ha planteado: "¿Qué hubiera pasado si los niños hubieran entrado? Si no llega a pasar lo de Massanassa, estos niños hoy estarían en el colegio. Por supuesto, nos da miedo".