Benicàssim decreta luto y convoca minuto de silencio por la agresión mortal a una enfermera por su expareja

Fachada del centro de salud de BenicàssiM - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón) ha decretado dos días de luto y ha convocado un minuto de silencio para este martes por la agresión mortal a una enfermera, asesinada presuntamente por su expareja.

Así lo anuncia el consistorio en redes sociales después de que la Guardia Civil haya detenido a un hombre este lunes por supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja, una enfermera, en el centro de salud de Benicàssim. El Ministerio de Igualdad recaba datos de los hechos como un presunto caso de violencia de género.

"Aún consternados por el trágico asesinato de la enfermera del centro de salud de Benicàssim ocurrido esta mañana, desde la corporación municipal queremos manifestar nuestra más rotunda condena ante cualquier tipo de violencia y, en especial, la que se ejerce contra las mujeres".

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim trasladan sus más sinceras condolencias a la familia de la víctima y su profundo apoyo a sus amigos y compañeros del centro de salud.

Por ello se decretan dos días de luto y se convoca a toda la ciudadanía a participar en el minuto de silencio en señal de duelo y respeto, que tendrá lugar este martes a las 12 horas frente a la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva.

Los hechos se han registrado este lunes por la mañana en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica. Los servicios médicos atendieron a la mujer en el ambulatorio antes de su traslado en ambulancia al Hospital General de Castelló de la Plana con pronóstico reservado. Finalmente, la sanitaria ha fallecido.