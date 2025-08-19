Benidorm (Alicante) licita el contrato para instalar placas fotovoltaicas en el aparcamiento disuasorio de Poniente - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha aprobado la licitación del contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del aparcamiento disuasorio de Poniente, ubicado en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina.

Esta intervención se enmarca en la actuación número cuatro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de 2023 'Verde Benidorm' y cuya ejecución de obras se financiará con fondos europeos Next Generation, en el ámbito del citado plan.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que obtuvo una subvención para esta actuación al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea (UE) con fondos Next Generation.

La aprobación del proyecto tuvo lugar el pasado mes de junio y el presupuesto asciende a 615.222,30 euros. El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en cuatro meses. La tramitación de este expediente se llevará a cabo de forma ordinaria y el procedimiento será abierto.

En cuanto a los criterios de adjudicación, estos responderán al objetivo de "adaptar las propuestas que se presenten a los requisitos indicados en los pliegos de condiciones con el fin de identificar la oferta más ventajosa".

Así, los criterios cuantificables de forma automática --la oferta económica-- serán valorados con un máximo de 75 puntos, mientras que los sujetos a un juicio de valor serán puntuados con un máximo de 25 puntos.

Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, el proyecto propone "la instalación de marquesinas sobre el aparcamiento al aire libre existente en la nueva urbanización del PP 2/1 Poniente para implantar una instalación fotovoltaica de 303,3 kilovatios (kW) de autoconsumo compartido con excedentes acogidos a compensación a través de la red pública". "La totalidad de la instalación fotovoltaica estará ubicada en la cubierta de marquesinas y edificaciones", según se señala en el proyecto.

Pérez ha afirmado que el planteamiento presentado "mejora la eficiencia energética del Ayuntamiento de Benidorm, aumentando el ahorro en el consumo de electricidad y logrando al mismo tiempo una significativa reducción de la huella de carbono del conjunto de los edificios municipales".

624 PLACAS FOTOVOLTAICAS

En total, se implantarán 624 placas fotovoltaicas de 540 vatios pico (Wp) de potencia unitaria. El sistema estará compuesto por cuatro instalaciones independientes y en suma "generarían una energía de unos 462.840 kilovatios por hora (kW/h) anuales". "Eso supondría una reducción de emisiones de 214,52 toneladas de CO2 al año", ha asegurado el primer edil.

Las futuras marquesinas estarán construidas en acero galvanizado en caliente por inmersión con cubierta de chapa de acero prelacado por la cara superior. Se han dimensionado para soportar cargas de viento superiores a los 130 kilómetros por hora (km/h) y la previsión apunta "a cubrir un mínimo de 165 plazas del aparcamiento, con lo cual, teniendo en cuenta las dimensiones de cada plaza, la superficie total de las marquesinas abarcará casi 1.900 metros cuadrados (m2)".