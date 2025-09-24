Benidorm (Alicante) reconoce la "contribución" al turismo de Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, AVE y Abreca

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha reconocido con unos galardones la contribución al turismo del turoperador Jet2Holidays, en categoría internacional; del Grupo Social ONCE, en nacional; de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en el ámbito autonómico, y de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca), en la modalidad municipal.

Del mismo modo, ha rendido homenaje al empresario local Vicente Climent Llorca, recientemente fallecido y quien durante más de tres décadas estuvo al frente de la sala de fiestas Benidorm Palace, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto, celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento, ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y han asistido, entre otros, el senador Agustín Almódobar, el diputado autonómico José Ramón González de Zárate y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.

El primero en recibir su galardón de manos del alcalde ha sido Jet2Holidays, principal turoperador internacional que opera con Benidorm y con la Costa Blanca y que, desde febrero de 2023, es, además, "el mayor operador turístico del Reino Unido".

El consejero y director de Operaciones de la compañía, David Salafranca, ha sido el encargado de recoger el galardón. "Estamos muy agradecidos por este reconocimiento y queremos dar las gracias en especial al alcalde Toni Pérez. Consideramos Benidorm como una segunda casa", ha añadido.

Y ha continuado: "Llevamos operando en esta región desde 2003 y, casi 23 años después, estamos encantados de decir que hemos traído a esta tierra siete millones de turistas británicos, quienes en su mayoría han pernoctado o visitado Benidorm durante su estancia en Costa Blanca".

Tras la categoría internacional, ha llegado el turno de la nacional. El galardón de este ámbito lo ha recogido el presidente de Grupo Social ONEC, Miguel Carballeda. Esta entidad a lo largo de los últimos años ha colaborado "de forma entusiasta" con el Ayuntamiento de Benidorm "promoviendo la accesibilidad y la implantación y desarrollo de acciones que favorecen una experiencia turística inclusiva, hasta hacer de la ciudad y el destino un referente en este ámbito".

Carballeda ha destacado "el crecimiento que a lo largo de los años ha experimentado el Grupo Social ONCE, incluso impulsando su propia cadena hotelera", y ha trasladado que todas las iniciativas que lleva a cabo la entidad permiten ayudar a personas con discapacidad. "Estamos acostumbrados a dar premios, pero nos gusta recibirlos", ha agregado, para luego sentenciar: "Espero que os lo devolvamos con creces y con premios".

Acto seguido, el presidente de Grupo Social ONEC ha desvelado que el Sueldazo del Fin de Semana de la ONEC del sábado estará dedicado al Día Mundial del Turismo bajo el lema 'Turismo accesible para disfrutar en igualdad'.

JORNADAS DE TURISMO DE AVE

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha recibido el premio para la entidad en la categoría autonómica. Con este galardón, se reconoce "la apuesta de la asociación por desarrollar cada año en la ciudad unas jornadas de turismo que persiguen poner en valor el papel del sector turístico como motor económico transversal, clave para la generación de empleo, la inversión y la transformación social".

Boluda ha recordado que estas jornadas han cumplido ya 12 años y ha explicado que fueron la reacción de AVE a las preguntas de "por qué no se cuidaba más el turismo y por qué había parte de la sociedad que lo denostaba".

Desde su primera edición, estas jornadas, en las que "intervienen empresarios de todos los sectores" de dentro y fuera de la región, se celebran en Benidorm por ser "el buque insignia del turismo de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, el presidente de Abreca, Francisco Javier del Castillo, ha recibido el premio para la asociación de restauración, hostelería y ocio de Benidorm, que a lo largo de estas cuatro décadas "ha contribuido a reforzar la identidad y posicionamiento de la marca Benidorm impulsando la gastronomía como producto turístico" en colaboración con la Concejalía de Turismo.

Del Castillo ha participado del Premio Turismo Ciudad de Benidorm a todos los hosteleros que durante 40 años han "defendido juntos" los intereses del sector, "impulsando la calidad, la innovación y la sostenibilidad, siempre con un firme compromiso" hacia la ciudad y quienes la visitan.

"MOTOR ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL"

Tras la entrega de los premios y la mención especial Vicente Climent Llorca, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha clausurado el acto con un discurso en el que ha apelado a "la importancia de celebrar esta efeméride" como forma de "concienciar sobre el valor del turismo como motor económico, social y cultural".

Y ha asegurado que esta industria explica el "crecimiento de la economía española", al tiempo que "ofrece empleo a más de tres millones de trabajadores". Pese al "buen momento" que atraviesa el turismo, el primer edil ha indicado que "hay retos que limitan el crecimiento" del sector, como "la falta de mano de obra especializada" y "la escasez de dotación alojativa en algunos de ellos" o "la turismofobia, absurdamente alentada por quienes no entienden ni practican la realidad del fenómeno turístico".

Asimismo, ha ahondado en que "el turismo es una herramienta de cohesión social, de regeneración urbana y de proyección cultural" y que "los proyectos y estrategias municipales" han convertido a Benidorm "en un referente de equilibrio entre crecimiento y calidad de vida".

Al hilo de esta reflexión, Pérez se ha preguntado "cuánto podría crecer la contribución" de Benidorm al producto interior bruto (PIB) turístico nacional "si la ciudad estuviera bien conectada con el aeropuerto o si contara con la financiación justa que merece por su condición de municipio turístico".

El alcalde también ha señalado que el lema elegido este año por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 'Turismo y transformación sostenible', "encaja plenamente con la estrategia de Benidorm, que busca mantener su liderazgo turístico internacional mediante la innovación tecnológica, la accesibilidad universal y la sostenibilidad".

Pérez ha explicado que este año la ciudad "ha adelantado" la celebración del Día Mundial del Turismo al darse "dos hechos trascendentes y muy significativos para la marca Benidorm": "Nuestra participación activa en la Feria de Turismo de Japón, en un foro de la Comisión Europea y el Gobierno de Japón en ámbito turístico en la Exposición Universal Osaka 2025, y acudir, acto seguido, a la capital de Lituania para defender nuestra candidatura al European Green Leaf 2027".

OTRAS DISTINCIONES

Como es habitual, durante el acto se han entregado las distinciones Sicted, que reconocen "el compromiso con la calidad", y que en este 2025 han renovado 45 empresas y recursos turísticos de Benidorm, como las playas de Levante, Poniente y Mal Pas, las oficinas de Turismo Centro y Rincón y el Museo Boca del Calvari.

A estos, se suman las siguientes empresas: Climia 2Sleep, Climia Benidorm Plaza, Climia Belroy, ABC Tour Guides Benidorm, Aquaclinic, Autocares Grupo Benidorm SL, Beni Connect Travel Agency, Autocares Martínez, Avanza Movilidad Levante SL, Camping Arena Blanca, Camping Armanello, Camping Benisol, Costa Blanca Tour Services, Fincas Arena, Flash Hotel, Gelateria Pinocchio, Gestaltur, Hotel Brasil, Hotel Cuco y Hotel Olympus.

También Hotel Don Pancho, Hotel Les Dunes Comodoro, Hotel Los Álamos, Hotel Madeira Centro, Hotel Poseidón, Hotel Poseidón Palace, Hotel Poseidón Playas, Hotel RH Corona del Mar, Hotel RH Princesa, Hotel Voramar, Inmobiliaria Rosemberg, La Cava Aragonesa, Hotel Meliá Villaitana, Meliá Villaitana Golf Club, The Level at Meliá Villaitana, Restaurante D-Vora, Hotel Carlos I, Hotel Dinastic y Hotel Gala Placidia.