Benidorm impulsa un bono consumo de Navidad para más de 70.000 empadronados

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) va a poner en marcha en diciembre una nueva campaña de bonos consumo para Navidad en la ciudad. De nuevo, esta iniciativa tendrá carácter universal para 70.929 personas empadronadas antes del 1 de octubre de 2025 y que cumplan la mayoría de edad antes del 31 de diciembre de este año. Se trata de la sexta edición que se lanza desde 2020.

Así lo ha anunciado este lunes el primer edil de la ciudad y presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha detallado que la iniciativa se va a desarrollar del 15 al 31 de diciembre para "impulsar y favorecer" compras en comercios locales en las fechas navideñas, "óptimas para la dinamización comercial" y el municipio.

Según ha avanzado el primer edil, el consistorio benidormense impulsará una inversión municipal de 2.108.760 euros para financiar esta campaña, con la que se prevé alcanzar un impacto directo en el tejido empresarial de la ciudad de cinco millones de euros, es decir, "que por cada euro municipal invertido, se realice un gasto aproximado de unos 2,4 euros, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores".

HASTA TRES BONOS

En esta ocasión, cada ciudadano podrá descargar "hasta tres bonos por importe de diez euros cada uno" para canjear en los establecimientos adheridos por compras "que, al menos, multipliquen por dos la cuantía de dicho bono".

Estos se podrán descargar a través de una aplicación móvil, al igual que en años anteriores, y, por tanto, "sin necesidad de hacer colas, sin que se agoten antes de tiempo o sin que los ciudadanos deban pagar por anticipado por esos bonos". "Precisamente, lo que diferencia nuestra campaña de la de otros municipios, cuando las han replicado, es su carácter universal", ha matizado el alcalde.

En una comparecencia ante los medios, Pérez ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm impulsó estos bonos consumo #BenidormTeDaMás en plena pandemia de covid-19, "con una primera campaña de tarjetas que se tradujeron en ayudas directas para 3.000 familias de Benidorm" durante la Navidad de 2020.

Un año después, estas ayudas evolucionaron a lo que es el bono consumo en la actualidad y adquirieron "carácter universal para todos los ciudadanos empadronados en Benidorm y mayores de 18 años, con una fórmula que este año alcanzará su sexta edición", según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

"Aunque las condiciones han cambiado con respecto a las que teníamos cuando se lanzaron por primera vez estas ayudas, creemos que esta iniciativa puede seguir aportando mucho a nuestros vecinos y a nuestras empresas", ha destacado el alcalde, quien ha confiado en que esta iniciativa siga "reactivando la economía local y ayudando a los vecinos a rebajar la cesta de la compra, que no ha parado de encarecerse".

REMANENTES

Respecto al número de bonos que se van a poner en circulación, ha sostenido que "hay una realidad en el contexto del Estado español que no permite" que ayuntamientos, diputaciones y cabildos "puedan invertir el dinero de sus ahorros en atender a su ciudadanía, lo que hace que, por ejemplo, en la provincia de Alicante solo en remanentes de tesorería de ayuntamientos y Diputación haya más de 750 millones de euros en los bancos que no pueden ser utilizados en ninguna acción hacia la vecindad". En el caso de Benidorm, esta cifra alcanza los 13,5 millones de euros, que se podían emplear en atender campañas como esta, pero ahora "no" es posible.

"Y aún así, podemos seguir impulsando esta campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás porque la situación económica del Ayuntamiento es excelente y porque creemos que es una iniciativa fenomenal para incentivar en nuestro comercio la compra de productos, especialmente los de primera necesidad, pero también para incentivar el movimiento comercial y la alegría en nuestras calles en una época de consumo como es la Navidad", ha apuntado.

El alcalde también ha indicado que "una vez que se aprueben las bases, se darán a conocer todos los detalles" de esta campaña, aunque ha considerado "necesario" confirmar que habrá una sexta edición de #BenidormTeDaMás: "Era algo muy esperado por nuestros ciudadanos y por nuestras pequeñas y medianas empresas".

Precisamente, sobre este tipo de iniciativas, el equipo de gobierno del PP en la Diputación de Alicante, que preside Toni Pérez, detalló hace unas semanas en un pleno de la institución provincial que no contempla impulsar el Bono Consumo en el presupuesto de 2025, aunque se comprometió a estar "al lado" de los 141 municipios y tres entidades locales menores.