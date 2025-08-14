Benidorm incorpora tres sillas anfibias infantiles para los puntos de playas accesibles

ALICANTE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha incorporado tres nuevas sillas anfibias infantiles para los puntos de playas accesibles de la ciudad, con una inversión de 4.867,50 euros. Estas se ubicarán en los tres puntos de playa accesible que tiene la ciudad: en La Cala, Parque de Elche y Levante.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el equipo de gobierno local "ha ido mejorando este servicio a lo largo de los años", con el aumento del número de sillas anfibias y del personal de apoyo y salvamento".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado que el compromiso es "seguir trabajando por la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas de la costa", durante la visita realizada al punto de playas accesibles del Parque de Elche, acompañado por la edil del área, Mónica Gómez, donde se ha llevado a cabo la presentación de estos nuevos elementos.

En este contexto, la actuación ha consistido en la incorporación de tres sillas anfibias infantiles, adaptadas para el baño en las playas, que cuentan con todas las certificaciones ISO correspondientes. Cada uno de los puntos contará con una unidad de estas sillas.

Los puntos de playas accesibles del municipio cuentan con un horario de apertura en verano desde las 09.30 hasta las 18.30 horas, del 1 de junio al 30 de septiembre, mientras que en el periodo de invierno el horario es de 10.30 a 14.30 horas, a excepción del 15 de enero al 14 de febrero, que permanecen cerrados.

Cada uno de los puntos dispone de una serie de elementos que "facilitan el baño adaptado y la estancia en las instalaciones correspondientes". Así, en cada puesto, además de las nuevas sillas infantiles, hay una rampa de acceso, una pasarela que conecta con la rampa de acceso al mar y un vestuario y aseo adaptado.

Estas zonas también cuentan con sillas anfibias para adultos, juegos de muletas anfibias de diferentes tallas, socorristas como personal de apoyo y boyas que delimitan la zona de baño, así como sombra y lonas paravientos.

Asimismo, Pérez ha indicado que el turismo accesible no es solamente la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de comunicación, sino que tiene por finalidad "lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad".

Por ello, el primer edil de Benidorm ha resaltado "el esfuerzo que desde hace años realiza el equipo de gobierno para conseguirlo, que se ha materializado en numerosas inversiones y actuaciones en favor de la accesibilidad".

Además, ha continuado, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria mantienen un contacto "permanente" con los usuarios de las playas accesibles "para recoger sus sugerencias de cara a mejorar aún más el servicio", que cuenta con una valoración "altísima" por parte de las personas y familiares que hacen uso de él.

AUMENTO DE USUARIOS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Benidorm ha asegurado que "la satisfacción de los usuarios de este servicio queda reflejada en el aumento constante de las cifras de personas que lo utilizan".

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, el número de bañistas usuarios de este servicio fue de 8.684 personas, lo que supuso más de 1.500 bañistas más que un año antes.

Por puntos de playas accesibles, el de La Cala registró 958 bañistas en el total de los tres meses, el de Levante alcanzó los 2.544 y el del Parque de Elche obtuvo las cifras más elevadas con un total de 5.182 personas.