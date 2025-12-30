Benidorm lidera la demanda turística en la Comunitat en Nochevieja con un 92% de reservas, según Hosbec

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Mal Pas en Benidorm (Alicante) - TURISME COMUNITAT VALENCIANA - Archivo

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Benidorm (Alicante) es el destino más demandado de la Comunitat Valenciana para la última noche del año, con un 92 por ciento de reservas confirmadas en estos momentos, según ha detallado este martes en un comunicado la patronal hotelera Hosbec.

Con una planta hotelera abierta de más del 80% de su capacidad --unas 120.000 plazas operativas--, la ocupación hotelera para Nochevieja ronda el 90% de media en toda la Comunitat Valenciana. Además, tras el episodio de lluvias de los últimos días, la previsión meteorológica apunta a sol y tiempo seco.

Entre los destinos más demandados también se encuentra la Costa Blanca, con un 86% de reservas confirmadas, mismo dato que la provincia de Valencia. Castellón cuenta con una ocupación del 85%, lo que extiende las "buenas" previsiones por todo el territorio. El interior también es protagonista con cifras que estarán en torno al 90%.

En cuanto a la ciudad de València, los datos de reservas sitúan la ocupación hotelera de la ciudad al 90% en estos momentos, con un "importante" volumen de reservas de última hora, tanto de turistas nacionales de proximidad como de los internacionales, que suponen el 60% del mercado.

El sector hotelero de la Comunitat Valenciana cierra con esta Nochevieja un año "para no olvidar que, seguramente, entrará en el top de los mejores años turísticos vividos hasta la fecha", según Hosbec, con resultados que muestran "la combinación de una fortaleza admirable, del trabajo de los miles de profesionales de esta industria y de desarrollar una ambición responsable".

La patronal hotelera ha señalado que "el éxito real no está en batir récords, sino en consolidar con serenidad y rigor la excelencia del modelo y el beneficio del turismo para toda la sociedad".