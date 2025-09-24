Beret, Ana Belén y La Guardia llegan al Muelle Live de Alicante este otoño - EL MUELLE LIVE

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Beret, Ana Belén y La Guardia son solo algunas de las propuestas musicales que va a ofrecer hasta diciembre el Muelle Live, un nuevo espacio ubicado en el Puerto de Alicante en el que además de música habrá eventos.

La puesta de largo oficial de este enclave se ha realizado este miércoles de la mano del director general de la propuesta, José Ten, el director de 'venues' de Mahou-San Miguel, Mario Domínguez, y las concejalas de Comercio y Hostelería, Lidia López, y de Turismo, Ana Poquet.

La programación hasta diciembre incluye los conciertos de Beret (sábado 4 de octubre), Ana Belén (domingo 12 de octubre) y The Waterboys (sábado 6 de diciembre), el espectáculo Malinche Symphonic (domingo 5 de octubre) y los festivales RumbaViva (sábado 18 de octubre), con Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez, AMA (sábado 8 de noviembre), con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, voz de Danza Invisible, y DJ alicantinos. Este sábado 27 de septiembre, albergará la fiesta Cariña con DJ y 'drag queens'.

Este nuevo espacio busca "posicionarse en la ciudad de Alicante como una de las grandes zonas para acoger eventos de diversa índole, en un enclave privilegiado junto al mar Mediterráneo", según ha informado el Muelle Live en un comunicado.

"EXPERIENCIAS HÍBRIDAS"

Entre los formatos que acogerá el Muelle Live, la organización ha resaltado los "grandes" conciertos y giras nacionales e internacionales, así como ciclos y festivales propios que "convertirán al recinto en un referente cultural".

Además, el espacio está diseñado para albergar festivales gastronómicos y de artes escénicas, eventos de marca, activaciones y "experiencias híbridas", junto a 'showcases', 'branded shows' y presentaciones privadas.

El Muelle Live también pretende proyectarse como un escenario "ideal" para rodajes, videoclips y grabaciones en directo, con "la ampliación de sus posibilidades más allá del ocio y la consolidación como un espacio versátil, abierto a la música, la creatividad y la innovación".

Ten ha agradecido el "apoyo" del Ayuntamiento y la "apuesta" de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) por "impulsar la creación" de este espacio en el Puerto: "Nuestro objetivo es que el Muelle Live sea un espacio vivo con artistas nacionales e internacionales y también para los artistas locales, que se convierta en un punto de encuentro abierto a toda la sociedad en el que también ofreceremos gastronomía y arte, en el que todos los fines de semana ocurra algo".

En un comunicado, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado la "importancia del turismo musical en Alicante que el año pasado atrajo a 400.000 personas y supuso un impacto económico de 40 millones que este año va a crecer gracias a iniciativas como esta".

Según la edil, la oferta de festivales y conciertos muestra "un destino vibrante, moderno y culturalmente diverso", lo que posiciona "turísticamente" a la capital alicantina, que también podrá experimentar una repercusión económica.

"El apoyo desde el Patronato de Turismo se plasma también en la línea de subvenciones para propuestas musicales que ascienden a 150.000 euros tras haberlas duplicado en dos años", ha añadido Poquet.

"SINERGIAS"

Por su parte, la concejala de Hostelería y Comercio, Lidia López, ha destacado que el Muelle Live "va a generar empleo" y "sinergias con las asociaciones de comerciantes" y que "es un espacio donde tiene cabida el ocio, el comercio y la gastronomía, con un proyecto de largo recorrido que cuenta con una programación ininterrumpida durante estos tres años y logra que Alicante sea foco de atracción en un enclave maravilloso" como es el Puerto.

Además, ha recordado que este año Alicante es Capital Española de la Gastronomía: "El ocio y la gastronomía van de la mano. Por ello, el Ayuntamiento apoya esta iniciativa desarrollada por una empresa alicantina, que, además, fomenta el empleo".