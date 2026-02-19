Berklee a Les Arts cierra su séptima temporada con Larger than Life, un homenaje a la música de cine

Archivo - Berklee a Les Arts - BERKLEE - Archivo

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Berklee a Les Arts cierra su séptima temporada con Larger than Life, un homenaje a la música del cine y a su extraordinario poder para transformar lo humano en leyenda que tendrá lugar el 26 y 27 de febrero en el Teatre Martín i Soler del Palau.

La última propuesta de esta colaboración entre Berklee Valencia y el Palau de les Arts se inspira en Giulio Cesare in Egitto de Georg Friedrich Händel, una obra en la que el sonido se convierte en poder y la historia se difumina en el mito. A partir de esta idea, Larger than Life construye una experiencia escénica que conecta música, narrativa y movimiento desde una perspectiva contemporánea, según ha informado la entidad en un comunicado.

Con la participación de más de 20 intérpretes, entre los que se incluyen vocalistas, actores, bailarines e instrumentistas, la producción da vida a 12 figuras icónicas del cine a través de un repertorio de grandes clásicos de películas como 'El último emperador', 'Frida', 'Braveheart' o 'Carros de fuego', entre otros.

Larger than Life explora el poder de la música para transformar lo cotidiano en lo eterno, las historias en leyendas y lo mortal en mito, ofreciendo una experiencia sensorial que trasciende géneros y formatos. Las entradas están disponibles en la página web del Palau de les Arts, con un precio de 7 euros.

Berklee a Les Arts es una colaboración entre Berklee Valencia y Les Arts que fusiona la música con otras disciplinas artísticas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las óperas clásicas a partir de las obras que se presentan en Les Arts. Berklee Valencia con el apoyo de BBVA para esta y otras iniciativas de carácter académico organizadas a lo largo del año.