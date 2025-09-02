Berklee València recibe a 309 estudiantes de 48 países este curso

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El campus de Berklee en València recibe a 309 estudiantes de 48 nacionalidades este año. Entre los países representados se incluyen Estados Unidos, China, España, India, México, Reino Unido, Italia, Colombia, Cuba, Canadá, Irán y Australia, entre otros.

Durante el año académico 2025-2026, el campus acogerá 121 estudiantes de máster y 188 de grado, que estudiarán en València gracias a los programas de intercambio Berklee Study Abroad y First Year Abroad de Berklee. Entre ellos se incluyen 9 estudiantes españoles, 5 de la Comunitat Valenciana, detalla la institución educativa en un comunicado.

A lo largo del curso Berklee València presentará un amplio programa de actividades con conciertos para el público valenciano, incluyendo la serie Un Lago de Conciertos en colaboración con la Ciutat de les Arts i les Ciències; Berklee a Les Arts, una colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía que cada temporada ofrece al público propuestas musicales inspiradas en obras incluidas en la programación de Les Arts; o La Fira de Berklee el evento de celebración de la graduación de sus estudiantes de máster.

Además, este enero Berklee València celebrará la décima edición del Global Career Summit, una conferencia anual en la que expertos de la industria de la música y el entretenimiento compartirán su experiencia para guiar a los asistentes en su desarrollo profesional, a través de una serie de paneles, talleres y sesiones individuales.

El campus pondrá a disposición del público general un número limitado de entradas para asistir al evento que ya pueden adquirirse a través de su página web.

Desde sus comienzos en 2012, el campus de Berklee en Valencia ha recibido a más de 5.887 alumnos de más de 127 nacionalidades. Con un plan de estudios único y un centro de carreras internacionales, que ayuda a los estudiantes en su transición al mundo profesional, el campus de Berklee Valencia ofrece programas de máster de alta especialización en Producción Musical, Tecnología e Innovación, Músicas Actuales (Concentración en producción), Composición para Películas, Televisión y Videojuegos, y Negocio de la Música y el Entretenimiento.