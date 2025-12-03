Berklee Valencia "viaja por los estilos musicales" en el ciclo de conciertos Sinestesia Winter Festival

Archivo - Berklee Valencia - BERKLEE - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia presenta una nueva edición de su ciclo de conciertos gratuitos Sinestesia Winter Festival, que tendrá lugar del martes 9 al jueves 11 de diciembre a las 20:00 h en la sala Loco Club, situada en la calle Erudito Orellana, 12, en Valencia.

Las dos primeras noches, el público podrá disfrutar del trabajo de los estudiantes de grado que, junto a sus profesores, compartirán su talento e indagación artística y musical a lo largo del semestre.

Cada uno de los días supondrá "un viaje por distintos estilos musicales: la energía del flamenco, la riqueza de las músicas del mediterráneo, la belleza armónica del jazz, el mestizaje musical de la fusión, o el encanto del R & B", explica la organización en un comunicado.

El jueves 11 de diciembre el campus celebrará su Music Production, Technology, and Innovation Fall Showcase en el que los estudiantes del máster en producción musical, tecnología e innovación presentarán una selección de proyectos originales creados durante el otoño. Las actuaciones abarcarán géneros como el pop, el soul, el folk, el indie o la producción experimental, entre otros.

Además, contará con un set del DJ/Visual Ensemble que combina música electrónica y visuales en directo. Bajo el nombre Nononono, este cuarteto internacional fusiona el patrimonio musical de México, China y las Filipinas en un set explosivo que combina la Cumbia, el C-Pop y los ritmos de Manila con la música electrónica. Nononono es una celebración de identidad, cultura y del lenguaje universal de la pista de baile.

Los recitales son gratuitos y abiertos al público, con aforo limitado. El acceso a la sala se hará por orden de llegada. Información disponible en la página web de Berklee Valencia.