Bernabé afea "la exhibición máxima de desfachatez" de Mazón por decir que está fuera del proceso de la dana para siempre

Archivo - Pilar Bernabé en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado "la exhibición máxima de desfachatez" del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por decir que queda fuera de la investigación judicial por la gestión de la dana después de que la jueza no haya aceptado su personación en el proceso porque se le ha llamado como testigo.

Bernabé se ha referido así a las manifestaciones de Mazón quien, sobre la resolución de la magistrada, señaló que después "de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del TSJ, hoy la propia jueza dice que no se me está investigando". "Pues fenomenal, ya quedo fuera del proceso. Ya para siempre", apuntó.

Para Bernabé, "la decisión del señor Mazón de querer personarse es una burla y un insulto más a los familiares de las víctimas mortales de la dana y al pueblo valenciano en su conjunto y, desde luego, le hace un flaco favor a la política y a que la ciudadanía pueda confiar en políticos solventes".

"Es evidente que tampoco esperamos que ya nadie crea que se puede confiar en el señor Mazón, a excepción del señor Feijóo y el señor Pérez Llorca, que lo siguen escudando con su aforamiento. La jueza de la dana lo dice bien claro: si se persona es porque va a reconocer algún tipo de hecho delictivo. Y por lo tanto, él sabrá", ha aseverado la representante del Ejecutivo central.

Por otro lado, se ha referido a los audios aportados a la causa por el jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales que envió, antes de declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana, a la exconsellera de Interior Salomé Pradas. En ellos le decía que estuviera "tranquila".

"Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio", apuntaba.

Al respecto, Pilar Bernabé ha comentado: "A mí sí que me gustaría que alguien explique qué es lo que no le dejaron hacer más y quiénes fueron los que no le dejaron hacer más. Que lo digan, que lo expliquen, porque la Comunitat Valenciana y los valencianos y las valencianas seguimos sin tener respuestas", ha instado.

También ha aludido al hecho de que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, reconociera a la jueza de Llíria (Valencia) que instruye el procedimiento por el audio de Aemet del día de la dana que se filtró manipulado a los medios, que fue Presidencia de la Generalitat quien lo pidió.

"Solo sabemos que el Partido Popular que está hoy gobernando en la Comunitat Valenciana llegó al 112, rompió la custodia de las llamadas del 112, sustrajo de una manera fraudulenta las llamadas, las grabaciones de las llamadas del 112 para manipularlas y para contarle un relato al mundo entero falso y absolutamente con una y única motivación, que era engañar a los ciudadanos".

"Por lo tanto, aquí, en esta comunidad, hoy lo que sabemos y tenemos claro es, punto número uno, que tenemos un gobierno liderado por el Partido Popular que trabajó durante todos los meses posteriores a la dana para intentar crear un relato falso de lo que había pasado, que lo hicieron incluso con hechos fraudulentos", ha insistido.

Para la delegada, "el pueblo valenciano no se merece este insulto permanente". "No nos merecemos este ataque permanente a lo que supone la democracia en un país como es nuestro país", ha apostillado.

"MORENO QUE SORPRENDE"

Y ha sostenido que "lo que está haciendo el Partido Popular, escudando al señor Mazón en un aforamiento es un escándalo". Un Mazón, "al que vemos llegar a les Corts Valencianes con ese moreno, por cierto, permítanme, porque es que lo tengo que decir, con ese moreno que sorprende. Y si nos sorprende a la mayoría de los valencianos, imagínense lo que les sorprende a los familiares de las víctimas".

"A mí me parece una burla de tal magnitud que quien está al frente de la nave, si es que hay alguien al frente de la nave que yo ya empiezo a dudar, que son el señor Alberto Núñez Feijóo y el señor Pérez Llorca, o toman medidas y le piden inmediatamente el acta o nos están tomando el pelo a todos los valencianos y las valencianas", ha resuelto.