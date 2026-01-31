Bernabé afea a Llorca la "falta de humanidad" de comparar las indemnizaciones de Adamuz y ayudas dana

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha reprochado este sábado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la "falta de humanidad" de comparar las indemnizaciones a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con las ayudas a los fallecidos por la dana en Valencia: "Es un mensaje miserable".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en el barrio de Campanar de València, un día después de que Llorca insistiera en reclamar que las víctimas de la dana no sean tratadas como "de segunda" respecto a las del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y afease al Gobierno de España que, en este último caso, hubiera "cambiado todo el procedimiento de hacer las cosas", tanto el de indemnizaciones como el de las obras de emergencia.

La líder de los socialistas en la ciudad de València ha señalado que el jefe del Consell "ayer pasó todos los límites de la decencia". "Comparar cuestiones que no tienen nada que ver, decir que los valencianos y que las víctimas de la dana de Valencia son una tercera parte que otras; pero qué falta de humanidad, qué falta de sensibilidad. Cómo se nota que todavía no les han mirado a la cara y no se han sentado con ellos para decirles que lo sentían", ha apostillado.

Bernabé ha preguntado a los 'populares' "si se han enterado de las víctimas de la dana están pidiendo que se les reconozca, que pongan negro sobre blanco en un decreto de indemnizaciones a las víctimas mortales como consecuencia de una negligencia, como fue no avisarles". "Lo que ha pagado el Gobierno de España para unos y para otros es exactamente lo mismo", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha acusado al Partido Popular de "no tener dignidad ni moral". "Nunca han tenido la decencia de mirarles a la cara ni de preguntarles lo que necesitaban", ha resaltado, al mismo tiempo que ha subrayado que el PP "juega en el barro político". Por ello, ha instado a Llorca a "abandonar inmediatamente esta fórmula de juego".

"Yo no sé si es su portavoz, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, responsable de la presa de Buseo por la que murieron siete personas, que le arrastra a ese fango político. Pero, si de verdad quiere seguir mirando a la cara a las víctimas de la dana, lo que tiene que hacer es abandonar esa actitud y, sobre todo, dejar de dar un mensaje miserable como el que dieron ayer, comparando cosas que no tienen nada que ver y quitando del barro político una situación tan grave como la que vivieron todas las familias que hoy lloran a sus familiares queridos", ha zanjado.