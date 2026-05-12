Bernabé afea al PP que "ataque" a los docentes en huelga por "levantar la bandera de la defensa de lo público"

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su agradecimiento a los docentes en huelga que, "incluso a costa de su bolsillo, están defendiendo una educación pública y de calidad para nuestros hijos e hijas", al tiempo que ha lamentado "el ataque" que sufre este colectivo por parte del PP. "Cuando alguien levanta la bandera de la defensa de lo público, el Partido Popular siempre tiene el mismo comportamiento: señalar y atacar".

Así lo ha aseverado la dirigente socialista, que ha visitado las obras de reconstrucción del acuartelamiento de la Guardia Civil afectado por la dana en Paiporta (Valencia), a preguntas de los medios sobre su valoración del paro indefinido convocado en la educación pública valenciana no universitaria desde el lunes.

Para Bernabé, la huelga es "el ejemplo claro de la política del Partido Popular, que abandona en la Comunitat Valenciana los servicios públicos". "La educación pública que está sufriendo un deterioro. Tanto la educación pública como la sanidad pública acaban siempre resintiéndose de las políticas del Partido Popular. Siempre es lo mismo", ha lamentado.

En la misma línea, ha considerado que "la historia se repite con el Partido Popular" y ha agregado que "hay otra constante" con esta formación, que es "atacar a quienes, de una manera justa y legítima, se manifiestan".

Aquí ha subrayado que el profesorado se está manifestando "por una causa justa", como "servidores públicos", pero "también para las familias que llevamos a nuestros hijos a la escuela pública y para los niños y las niñas".

"LES CUESTA DINERO DE SU BOLSILLO"

Y esa reivindicación, ha recalcado, "les cuesta dinero de su bolsillo a los docentes y a las docentes de la Comunitat Valenciana, que dejan de ingresar cada día por mantener una huelga que va en beneficio de las familias y de los niños y de las niñas de la escuela pública valenciana".

"Lo digo --ha puntualizado-- porque no paro de escuchar a la derecha en esta Comunidad atacar a los profesores y a las profesoras, a los profesionales de los servidores públicos que están educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es una cosa normal en el PP, que siempre suele hacer esto cuando alguien levanta la bandera de la defensa de lo público o de la defensa de lo justo y de lo legítimo para el pueblo valenciano. El PP siempre tiene el mismo comportamiento señalar y atacar".

Por su parte, ha reiterado todo su respeto hacia estos trabajadores y ha instado al PP a hacer lo mismo: "Que tenga respeto a los miles de trabajadores y trabajadoras y servidores públicos, también a las familias, que ayer salieron a la calle a decir 'basta ya, demos a nuestra educación y a nuestros servicios públicos la calidad que nos merecemos'".