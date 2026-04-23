Bernabé afea al PP "hacer negocio con la vivienda" y denuncia la "pérdida" de 300 VPP en Malilla

La secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, (c) visita el barrio de Malilla. - PSPV

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha puesto como "ejemplo" al barrio de Malilla del "abandono" y "especulación" que,a su juicio, fomenta el Partido Popular con sus políticas. "El PP vino aquí a hacer negocio con la vivienda", ha reprochado la dirigente socialista, que ha denunciado que en esta área de la capital se han "perdido" 300 pisos públicos.

Para Bernabé, Malilla "es un ejemplo claro de cómo los gobiernos de progreso y el Partido Socialista siempre han tenido los barrios de la ciudad como una prioridad" con proyectos como el nuevo Centro de Salud, el colegio 106 o el Campo de Fútbol.

Por contra, la representante socialista ha criticado la gestión del Partido Popular en materia de vivienda al señalar que el gobierno de María José Catalá ha realizado operaciones "especulativas" en el barrio.

Se ha referido en concreto "al cambio de 400 viviendas de protección pública por solo 86" en terrenos de Malilla. "Le regaló terrenos a una constructora que podía construir 400 viviendas a cambio de 86. Hemos perdido más de 300 viviendas que serían de protección pública", ha lamentado.

En este sentido, ha añadido que "hoy esas viviendas que deberían estar a disposición de los valencianos y las valencianas y los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda, hoy se están vendiendo a 400.000 euros".

"LE FALTA UN TOBOGÁN"

"Lo estamos viendo en Alacant y lo estamos viendo así a Valencia", ha señalado la secretaria general del PSPV recordando la polémica por la adjudicación de VPP del residencial Les Naus en la Platja de San Joan. Y ha ironizado: "A la política de vivienda de María José Catalá le falta un tobogán. Es el tobogán que le falta o que le pondrá en Nazaret, en las viviendas de Nazaret, en sus piscinas, o es que le pondrá en las naves en Alacant".

Por otro lado, ha acusado también al gobierno municipal de "castigar" a los vecinos de Malilla con sus políticas de movilidad. "Está castigando los vecinos y vecinas de Malilla para que el Corredor Verde sustituya los trenes por los coches y eso es atacar directamente los valencianos y las valencianas", ha manifestado.

Bernabé ha vinculado estas políticas con problemas de salud pública en la ciudad: "En València mueren 400 personas víctimas la polución y de la contaminación y poner más coches en la ciudad atascada de la señora Catalá es una manera de contribuir a que la salud de las personas esté amenazada de una manera clara", ha alertado.

La secretaria general del PSPV ha destacado el potencial del barrio de Malilla como "zona de oportunidades". "Es un barrio que está creciendo, un barrio que tiene muchísimas oportunidades y que será mucho más habitable en un gobierno responsable a partir del 2027, cuando sea alcaldesa de esta ciudad", ha expresado.

Finalmente, ha prometido transformar la política de vivienda si llega a la alcaldía: "Será un barrio ganado para la gente, un barrio que pueda la gente desarrollar su proyecto vital".