Bernabé aplaude que el Gobierno ponga "pie en pared" ante la prioridad nacional de Vox que el PP aprueba "de tapadillo"

La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, en Alaquàs. - PSPV

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha aplaudido que el Gobierno de España ponga "una vez más pie en pared" ante la ley de acompañamiento "ultra" que ha aprobado "de tapadillo" el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, "a petición de Vox", y que recoge el principio de prioridad nacional que reivindica la formación de Santiago Abascal.

"Se supeditan a todas las exigencias de Vox", ha reprochado Bernabé a los 'populares', en declaraciones a los medios este martes en Alaquàs (Valencia), desde donde ha cargado contras estas normas "más racistas, más desigualitarias" y que "ponen incluso en cuestión los derechos de las personas LGTBI e incluso en el ámbito educativo".

"Todas y cada una de esas medidas van en contra de la igualdad, de los derechos universales de las personas, de los derechos en igualdad y, sobre todo, también de los derechos de las personas que vienen de otros países", ha incidido la dirigente socialista.

Sobre la prioridad nacional, Pilar Bernabé ha denunciado que distingue "entre unos y otros para acceder a todo tipo de ayudas". "Son medidas, desde luego, que nada tienen que ver con los derechos fundamentales y universales de igualdad", ha cuestionado.

Ante esta situación, ha garantizado que el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez "siempre va a estar en contra de esas medidas ultras que el PP aprueba por la puerta de atrás".

VISITA A ALAQUÀS

Por otro lado, Bernabé ha destacado la inversión de más de 116 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado directamente al municipio de Alaquàs "tanto para ayudar a las familias y los trabajadores como para reconstruir sus calles y plazas".

Bernabé, que ha comparecido junto al alcalde, Antonio Saura, ha puesto en valor los proyectos de vivienda pública asequible impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tanto en Alaquàs como en València y ha denunciado el contraste con la "falta de actuación" de la Generalitat y del Ayuntamiento de València en materia de vivienda.

Como ejemplo, la candidata socialista ha destacado las obras de un espacio público en el que se están invirtiendo más de un millón de euros "no solamente para reconstruirlo, sino para dejarlo mejor de como estaba antes del 29 de octubre de 2024, más resiliente y para que los vecinos puedan tener mayor tranquilidad ante cualquier inundación, con unos drenajes mucho mejores, pero también para poder disfrutar del espacio público y poder vivir mejor en Alaquàs".

La dirigente ha vinculado la reconstrucción de los municipios afectados por la dana del 29O con la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda. En este sentido, ha criticado la actuación de la Generalitat, "la administración que tiene las competencias en materia de vivienda en la Comunitat Valenciana y que no ha hecho absolutamente nada por su incompetencia".

"Y como el PP ha decidido no aplicar la Ley de Vivienda, ha decidido no poner en marcha medidas para poder construir vivienda de manera efectiva para los ciudadanos y las ciudadanas, el Gobierno de España lo está haciendo y lo está haciendo también en los municipios que fueron afectados por la dana", ha argumentado.

En este sentido, Bernabé ha apuntado que Alaquàs ha cedido suelo público a Casa 47 para la construcción de vivienda asequible en contraste con el modelo que, según ha denunciado, aplica la alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

"En lugar de regalárselo a las grandes constructoras, como hace, por ejemplo, Catalá en València, para que los ciudadanos paguemos el doble del precio público por la vivienda, Alaquàs lo ha cedido al Gobierno de España y el Gobierno de España construirá las viviendas, las gestionará y. Lo hará, además a precios asequibles", ha sostenido.

VIVIENDAS EN ALAQUÀS Y VALÈNCIA

En concreto, ha anunciado que en una parcela del municipio se levantará un edificio de entre 50 y 60 viviendas de protección pública a precios asequibles "para que la ciudadanía de Alaquàs pueda seguir viviendo en su ciudad". "Esto es lo que supone una política activa en materia de vivienda, que lo está haciendo el Gobierno de España como lo está haciendo también en otras ciudades", ha señalado.

Bernabé también ha destacado que el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de uno de los edificios del Cuartel de Ingenieros de València, donde está prevista la construcción de 62 viviendas. La licitación permitirá que las empresas presenten sus propuestas y que en los próximos meses empiece la construcción.

"En los próximos meses veremos cómo empieza la construcción de uno de los edificios en los que el Gobierno de España, otra vez, vuelve a hacer lo que la Generalitat y, en este caso, el Ayuntamiento de València no hacen: poner en marcha vivienda para la gente, vivienda para los ciudadanos y las ciudadanas de València para que no tengan que salir de su ciudad", ha valorado.