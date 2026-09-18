Bernabé: "Catalá tiene que dejar de hablar de Pedro Sánchez y centrarse en los problemas de los valencianos"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios (ARCHIVO) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria general del PSPV-PSOE en València y candidata de este partido a la Alcaldía, Pilar Bernabé, considera que la alcaldesa, María José Catalá, "perdió la oportunidad" en el debate sobre el estado de la ciudad de explicarle a la ciudadanía "cuáles son las soluciones a los grandes problemas" de la ciudad.

A su juicio, "Catalá tiene que dejar de hablar de (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez y de su obsesión por Pedro Sánchez y se tiene que centrar en los problemas de los valencianos y de las valencianas, dejar de intentar embarrar la política de la ciudad, porque ella es alcaldesa y de lo que se tiene que preocupar es de gobernar esta ciudad", ha afirmado este viernes, a preguntas de los medios sobre el debate celebrado un día antes en el consistorio.

Bernabé ha subrayado que la alcaldesa, "si tiene otras aspiraciones que van más allá de la ciudad de València, cosa que es lícita, y quiere entrar en la política nacional, que lo haga", pero ha pedido que eso "no repercuta" en tener una ciudad "paralizada" y "colapsada de tráfico, de presión de los precios de la vivienda y colapsada en general en cuanto a una convivencia que cada vez se hace más compleja con Catalá".

En ese sentido, ha criticado que Catalá no explicase "cuál es el modelo de ciudad que tiene ante una ciudad que se está vaciando de contenido", en la que "desaparecen los comercios" y "está expulsando a los vecinos y a las vecinas de los barrios porque no pueden acceder a una vivienda".

APARTAMENTOS TURÍSTICOS QUE "SALEN COMO SETAS"

Así, ha lamentado que "los apartamentos turísticos están saliendo como setas en todos los barrios y la única solución que ha puesto encima de la mesa es que vayan al juzgado y se apañen".

"Los bajos comerciales se están convirtiendo en apartamentos turísticos que no aprovechan ni siquiera tampoco las oportunidades del turismo para revertir de manera positiva en la ciudad, porque se niega a aplicar una tasa turística cuando es una evidencia que toda la ciudadanía sí quiere que al menos el turismo tenga una repercusión positiva en la ciudad", ha remarcado.

Preguntada por si se arrepiente de que, cuando el PSPV gestionaba el urbanismo en la anterior legislatura --y Bernabé formaba parte del gobierno local--, se aprobase una normativa que permitía los apartamentos turísticos en bajos comerciales, Bernabé ha subrayado que el anterior Ejecutivo municipal "hizo un trabajo de regulación en un fenómeno de los apartamentos turísticos que surgía en aquel momento".

"Y lo primero que hizo el gobierno del Ayuntamiento de València de PSPV en el año 2015 fue poner las bases para buscar soluciones a un fenómeno que surgía", ha apuntado. Según Bernabé, sin esa regulación, "tendríamos los apartamentos turísticos en todos los edificios, en todas las alturas y en todas sus visiones"

En esa línea, ha indicado que "hay que seguir regulando porque el fenómeno va variando, mutando y creciendo". "¿Qué ha hecho el gobierno municipal en la ciudad de València actual, el gobierno de María José Catalá, con respecto a los apartamentos turísticos?", ha preguntado.

"Lo que ha hecho es que ha parado la proliferación en los barrios donde ya no podía seguir aumentando porque si no sería inasumible y ha hecho que este fenómeno se expanda a todos los barrios de la ciudad. Entonces, no solo no ha parado, sino que ha provocado una proliferación todavía mayor. Por lo tanto, no solo no hace, sino que lo empeora", ha aseverado.

La candidata socialista ha remarcado que "hay una gran diferencia entre poner coto" y "empezar a regular" o "dejar que el mercado, especialmente los fondos buitre que se fueron de Barcelona", lleguen a la ciudad porque "les hemos abierto las puertas a manos llenas para que puedan hacer aquí negocio".