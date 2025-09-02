Bernabé celebra la condonación de 11.200 millones a la Comunitat Valenciana para "corregir un agravio histórico"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, durante una entrevista para Europa Press. Imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha celebrado la condonación de "11.200 millones de euros" a la autonomía valenciana, en lo que, a su juicio, es "una decisión necesaria y que corrige un agravio histórico".

Así se ha manifestado este martes la delegada, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. La Comunitat Valenciana, con 11.200 millones, es la región con mayor quita por habitante, con 2.284 euros.

En este contexto, Bernabé ha enfatizado que es "un gran día para los valencianos y las valencianas" por este "anteproyecto histórico", que ha considerado que es "una decisión justa". "Es una decisión necesaria y, sobre todo, que corrige un agravio histórico que necesitaba la Comunitat Valenciana. Una condonación de más de 11.200 millones de euros que van a mejorar la vida de los valencianos y las valencianas, que van a permitir que la Comunitat Valenciana y que la Generalitat Valenciana pueda invertir más en servicios públicos", ha sostenido.

Asimismo, la delegada ha defendido que el Gobierno central la ha llevado a cabo "alejado de sectarismos y de partidismos y también de confrontaciones estériles". "Lo hace pensando de manera clara, transparente y con compromiso hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por eso, la Comunitat Valenciana es la comunidad de toda España que más recibiría por habitante en esa condonación de la deuda", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que espera que la Generalitat Valenciana "también sea partícipe y se alegre" de lo que, a su juicio, es "una gran noticia". Al respecto, ha manifestado que no le gustaría escuchar declaraciones del president de la Generalitat, Carlos Mazón, o de representantes del Consell que "critiquen una medida que, en absoluto, va a interferir en el proceso de reforma del sistema de financiación".

Para Bernabé, esta reforma del sistema de financiación es "imprescindible, necesario y en el que todo el mundo está de acuerdo". "Desde luego, los primeros que deben hacerlo son las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular", ha zanjado.