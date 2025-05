Bernabé censura la "bajeza moral" de Vox y defiende a asociaciones de víctimas dana: "No soportamos más esta indignidad"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado la "bajeza moral" de Vox y ha defendido a las asociaciones de víctimas de la dana, que están formadas por "personas que han sufrido lo más terrible". "No soportamos más esta indignidad y esta degradación de la política", ha aseverado.

Así se ha manifestado este miércoles Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación en Aielo de Malferit (Valencia), al ser preguntada por los periodistas por las declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, quien afirmó que las asociaciones de víctimas de la dana son entidades formadas por "verdaderos interesados" y están "controladas" por partidos políticos.

Al respecto, Bernabé ha sostenido que estas declaraciones del representante de Vox, partido al que ha calificado como "escudo del PP", son "lo más indigno que hemos escuchado en estos últimos seis meses". "Y mire que hemos escuchado cosas indignas los valencianos y las valencianas en los últimos seis meses", ha agregado.

En la misma línea, ha recalcado que las palabras de Llanos "solo provocaban vergüenza por parte del pueblo valenciano". "No nos pueden avergonzar más, no pueden demostrar más su bajeza moral. Estas personas que no significan y que no representan en absoluto al pueblo valenciano, no le llegan ni a la suela de los zapatos a las asociaciones y a los familiares de las víctimas", ha sostenido.

En este contexto, Bernabé ha defendido que detrás de las asociaciones de víctimas de la dana "hay personas que han sufrido lo más terrible". "Han perdido a sus familiares, a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus hijas, a sus maridos, a sus mujeres. ¿De verdad tenemos que escuchar semejante vergüenza?", se ha preguntado.

"¿Los valencianos y las valencianas no hemos tenido bastante? Basta ya. Yo creo que ya es el grito unánime del pueblo valenciano, el 'basta ya', el 'váyanse'. No soportamos más esta indignidad y esta degradación de la política y de las instituciones en las que creemos los valencianos y las valencianas, como es una institución tan importante como la Generalitat Valenciana", ha denunciado.

Por otra parte, interpelada por su las asociaciones de víctimas de la dana deberían ser incluidas en la comisión de investigación en Les Corts, Bernabé ha afirmado que "por supuesto" y ha abogado por escucharlas.

"El problema es que el Partido Popular y la Generalitat Valenciana no han querido escuchar a las víctimas en estos seis meses y, por lo que vemos, sigue sin querer escucharlas. Esta es la desgracia en la que está sumida la provincia de Valencia, que tiene a los peores gobernantes de la historia de nuestra Comunitat", ha lamentado Bernabé.