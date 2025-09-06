Bernabé cree que el cambio de nombre de València es "una maniobra política y un ataque frontal al valenciano" - PSPV-PSOE

Exige que se archive el expediente y pide "respeto" a la lengua y a la AVL

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, considera que el cambio de denominación oficial de València impulsado por el equipo de gobierno (PP-Vox) que encabeza la alcaldesa, María José Catalá, es "una maniobra política, sin rigor académico y un ataque frontal al valenciano". Igualmente, ha acusado a la primera edil de "intentar esconder tras el acento su falta de proyecto para València".

En estos términos se ha manifestado este sábado Bernabé durante la reunión mantenida con representantes de Escola Valenciana, Unió Gremial, Unió de Persones Consumidores, Intersindical, UGT, CCOO, ACICOM, así como con Vicent Moreno y Vicent Soler, en la que ha presentado las alegaciones de su formación contra esta propuesta.

La dirigente socialista ha detallado que "la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) estableció en 2016 que la forma correcta es València con acento abierto, y que el Tribunal Superior de Justicia ya lo confirmó en 2017, así como que hasta Rita Barberá defendió en un pleno de 2009 el acento abierto".

"PP y Vox caminan juntos, sin diferenciarse de la extrema derecha, unidos por la falta de proyecto y de ideas, y tratan de tapar esas carencias con crispación y alterando los consensos que garantizaban estabilidad y convivencia", ha criticado.

Según ha explicado, las alegaciones que han presentado los socialistas se fundamentan en cuatro ejes. En primer lugar, piden "respeto a la lengua y a la AVL, frente al informe a medida contratado por el PP con dinero público"; en segundo lugar, exigen "el cumplimiento de la ley y de las sentencias que avalan el topónimo oficial"; en tercer lugar, "la defensa de la seguridad jurídica, ante la contradicción de cambiar criterios institucionales cada cuatro años" y en cuarto, "evitar gastos innecesarios, ya que la modificación obligaría a sustituir carteles, logos y documentos que ya se cambiaron hace solo ocho años".

Bernabé también ha denunciado "las contradicciones personales de Catalá". En este sentido, ha indicado que "en 2019, cuando el PP la designó candidata a la alcaldía, uno de sus primeros gestos fue cambiar el acento de su apellido de abierto a cerrado", así como que "en un acto público pidió perdón por hablar valenciano, su lengua materna, como si fuera un defecto".

En su opinión, "detrás de esta polémica artificial se esconde la realidad de una alcaldesa sin proyecto, que gobierna mirando por el retrovisor del coche y utiliza discursos de odio y crispación para no hablar de los problemas reales de la gente".

Al respecto, se ha referido a "la falta de vivienda, la suciedad en las calles y la regresión urbanística que hace de València una ciudad menos habitable y más contaminada".

La secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València ha exigido a la primera edil que "archive el expediente y, si no, que consulte a la AVL y al Consell Jurídic Consultiu y haga público el impacto económico real de esta medida".

"València tiene un nombre reconocido, arraigado y compartido, el de una ciudad con acento abierto como es ella misma. Una ciudad abierta, solidaria y plural que María José Catalá quiere cerrar", ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que el PSPV-PSOE "se va a oponer a los intentos del PP y Vox de dividir y manipular nuestra identidad para ocultar su falta de gestión, de proyectos y de liderazgo".