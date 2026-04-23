Bernabé cree "indecente el negacionismo" de la violencia machista de PP y Vox: "Es imposible luchar si se está negando"

Archivo - Pilar Bernabé en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado a PP y Vox de practicar un "negacionismo activo" de la violencia machista que no ayuda a combatir esta lacra. "Es imposible luchar contra la violencia de género si se está negando".

Así lo ha aseverado la también secretaria de Igualdad del PSOE a preguntas de los medios antes de iniciar una visita al barrio valenciano de Maililla.

Bernabé ha sido interrogada por la desaparición de un agresor sexual de Castelló condenado a principios de abril contra el que la Audiencia ha dictado una orden de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel y ha señalado que, "precisamente, este es un ejemplo de que cuando el sistema funciona se dan las alertas oportunas y el trabajo se pone en marcha".

"La mujer está protegida y lo que hay que hacer es seguir apostando por poner en marcha políticas que combaten la violencia de género y no aquellas que intentan esconderla, que es lo que está haciendo el Partido Popular con Vox en todos los pactos que está llevando a cabo en todas las comunidades autónomas".

Para Bernabé es "indecente que el Partido Popular y Vox hayan pactado que se pongan en marcha las consejerías de familia en lugar de las consejerías de igualdad que luchan contra la violencia de género que ellos niegan". "Es imposible luchar contra la violencia de género cuando se está negando", ha aseverado.

Y ha incidido en que el sistema trabaja para localizar al agresor y "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando". "La lástima es que el Partido Popular y Vox se empeñen en negar la violencia de género", ha insistido.

También se le ha preguntado sobre un caso en Carlet (Valencia), donde una mujer víctima de maltrato huyó varios kilómetros con sus hijos hasta el cuartel de la Guardia Civil.

Al respecto, la delegada ha apuntado que esta investigación está en marcha y que los hechos sucedieron hace unos días. Y ha vuelto a remarcar: "El sistema trabaja para combatir una violencia que existe, la violencia de género que va en contra de las mujeres por el mero hecho de serlo y aquellos que la niegan no colaboran, no contribuyen y no ayudan".

"Es indecente que haya gobiernos que están poniendo en práctica una política activa de negacionismo", ha rematado.