Bernabé cree que Rajoy refleja "la esencia de los intolerantes de la derecha" frente a una España que "acoge y tolera"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (c), atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha sostenido que el expresidente Mariano Rajoy representa "la esencia de los intolerantes de esas derechas que, cada día, trabajan más por excluir, por señalar y por expulsar", frente a "un país como España que acoge y que tolera" a los inmigrantes.

Así ha valorado la polémica generada en los últimos días a raíz de las palabras escritas por Rajoy en un artículo de opinión en el que se refirió a una selección nacional francesa "sin franceses", en relación al lugar de origen de los futbolistas, lo que ha suscitado las críticas del gobierno francés e incluso del partido galo de ultraderecha de Marine Le Pen.

Bernabé, a preguntas de los periodistas a unas horas del partido de semifinales del Mundial de fútbol entre Francia y España, ha señalado que las palabras de Rajoy muestran que en "las derechas en general" tienen "intolerancia" a los inmigrantes.

"Unos la expresan de una manera más explícita, otros menos explícita, pero, al final, la esencia es la misma", ha advertido en declaraciones a los medios en un acto en una comisaría de Policía Nacional en València.

Y ha lamentado: "Frente a un país como España, que acoge y que tolera, tenemos enfrente a los intolerantes de esas derechas que, cada día, trabajan más por excluir, por señalar y por expulsar que por integrar y por acoger".